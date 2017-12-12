Дело о коррупции экс-чиновниц горисполкома: ели в кафе и ресторане бесплатно

На заседании в суде Ленинского района Могилева 13 декабря по делу обвиняемых в коррупции бывших начальницы управления торговли Могилевского горисполкома Татьяны Будкевич и ее заместительницы Татьяны Абрамович их бывшие коллеги заявили, что не расплачивались за совместное питание в кафе и ресторане.



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По данным следствия, начальник управления с июля 2016 года по март 2017-го, действуя как лично, так и по предварительному сговору с заместителем, систематически получала в качестве взяток материальные ценности, в том числе спиртные напитки и продукты питания за благоприятное решение вопросов о непривлечении директоров частных предприятий к административной ответственности за нарушение законодательства о торговле.

Следователи установили, что должностные лица получали взятки и в других случаях. Так, на одном из предыдущих судебных заседаний директор частного предприятия «Гриль-бар» Юрий Тян сообщил, что не брал с Будкевич деньги за питание в его кафе, надеясь подружиться с чиновницей.

Как сообщил суду первый заместитель Могилевского горисполкома Александр Потемкин, летом 2016 года он вместе с Будкевич и начальником управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Мариной Снытко посещал кафе «Жорж Симоне». По утверждению Потемкина, туда его пригласила Снытко. Однако кто оплачивал ужин, ему неизвестно, сам же он не платил.

Выступая в суде, Снытко не вспомнила, по какому поводу ужинали в этом кафе и кто кого приглашал. Она сообщила, что покупала спиртное для ужина, но за питание не платила и кто его оплачивал, тоже не знает. Кроме того, ей неизвестно, кто расплачивался за совместный ужин в ресторане «Белладжио» в компании еще трех чиновников осенью того же года.

Ранее были заслушаны материалы дела, согласно которым обвиняемые обращались к различным субъектам хозяйствования за помощью в организации питания приезжающих в Могилев делегаций, а также в сборе продуктов в дорогу гостям. Как полагает следствие, субъекты хозяйствования оказывали помощь зачастую безвозмездно.

— Если есть поручение, то управление торговли отвечает за питание, — заявила исполняющая обязанности заместителя начальника городского управления торговли и услуг Галина Яскевич.

Кормили же делегации в разных местах, в том числе в находящихся в центре города кафе «Жорж Симоне» и ресторане «Белладжио». Также гостям передавали продукты в дорогу. «С процедурой оплаты я не сталкивалась», — отметила Яскевич, объяснив это тем, что при руководстве Будкевич отвечала за другое направление — возглавляла отдел учета, анализа и бытовых услуг.

Не смог пояснить суду, за какие средства были оплачены сухие пайки для участников командно-штабных учений в сентябре 2016 года, заместитель начальника управления делами горисполкома Александр Оскольченко. В то время, будучи главным специалистом по работе с правоохранительными органами и мобилизационной работе, он организовывал питание военных. Вместе с тем Оскольченко сообщил, что продукты передавались без документов. «В каналы поступления продуктов я не вникал», — сказал он.

Как ранее сообщили БелаПАН матери фигуранток, их дочери не признают свою вину. Мать Будкевич Людмила Веретенникова считает, что дело заказное, поскольку ее дочь, видимо, кому-то перешла дорогу. Она также отметила, что потерпевшие не требуют от подсудимых возмещения ущерба. Веретенникова обратилась к Александру Лукашенко и в Генеральную прокуратуру с просьбой способствовать объективному рассмотрению дела.

Следующее заседание суда назначено на 14 декабря.