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Уэбстерский словарь назвал "феминизм" словом года

13.12.2017 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Внимание к слову "феминизм" выросло не только у пользователей интернет-версии Уэбстерского словаря, но и у авторов статей в СМИ, отмечает редактор словаря английского языка Merriam-Webster Питер Соколовский.

Уэбстерский словарь назвал "феминизм" словом года
© Sputnik/ РИА Новости
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"Это слово чаще всего искали в течение года, рост составил около 70% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, несколько раз число запросов резко возрастало. Это связано с различными событиями и сообщениями в СМИ", — сказал редактор словаря Питер Соколовский.

Рост популярности этого слова пережил несколько пиков. Первый случился после "Марша женщин" в январе этого года на следующий день после инаугурации Дональда Трампа. Вокруг акции возникла дискуссия, была ли эта демонстрация феминистской. Во второй раз число запросов на определение этого слова выросло в связи с акцией MeToo.

В словаре отмечается, что данный термин имеет несколько значений и употребляется для определения "теории политического, экономического и социального равенства полов" и "деятельности в защиту прав и интересов женщин".

В десятку самых популярных запросов вошла "эмпатия" — и это одно из немногих политически неокрашенных слов в списке.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи интернет-версии словаря искали это слово чаще, чем в предыдущие годы.

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