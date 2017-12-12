В Минске прошел II Съезд ученых, на пленарное заседание которого во Дворце республики собрались более 2600 человек, в том числе президент Александр Лукашенко, высшие чиновники, министры, руководители предприятий, известные врачи и представители вузов. Фоторепортаж TUT.BY о том, как готовились к съезду ученые и чиновники и чем их удивляли в холле Дворца.



На съезд ученых собралось более 2600 человек



Перед заседанием глава ЦИК Лидия Ермошина с интересом ознакомилась с достижениями белорусской науки



Депутат и член-корреспондент Академии наук Игорь Марзалюк с удовольствием позировал для фото. Но не скрывал, что в своем докладе будет говорить о проблемах — в гуманитарных науках



В холле было многолюдно, казалось, делегаты Съезда с трудом помещаются во Дворце республики



Министр иностранных дел Владимир Макей был в приподнятом настроении, а вот ученым от президента досталась порция критики







Министр образования Игорь Карпенко беседует с академиком, экс-главой Совета республики Анатолием Рубиновым. Министру предстоит «перестраивать, переделывать, перекраивать программу» в вузах . Такое поручение дал на съезде Александр Лукашенко







Вице-премьер Василий Жарко курирует в правительстве медицину и образование. По стратегии, которую обсуждали на съезде, перед белорусскими врачами до 2040 года стоит задача разработать противоопухолевые лекарства, лекарства от ВИЧ и гепатита С



Перед залом, в котором прошло пленарное заседание, организовали выставку достижений белорусской науки



Съезд ученых длился два дня



Президент раскритиковал в своем выступлении белорусских ученых: «Почему нет разительных результатов? Пусть это будет пока вопрос риторический. И что еще вам, ученым, нужно, чтобы создать дополнительный продукт и реализовать его в Беларуси?»



