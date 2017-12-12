ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Перестраивать, переделывать, перекраивать". Фоторепортаж со Съезда ученых

13.12.2017 18:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске прошел II Съезд ученых, на пленарное заседание которого во Дворце республики собрались более 2600 человек, в том числе президент Александр Лукашенко, высшие чиновники, министры, руководители предприятий, известные врачи и представители вузов. Фоторепортаж TUT.BY о том, как готовились к съезду ученые и чиновники и чем их удивляли в холле Дворца.


На съезд ученых собралось более 2600 человек

Перед заседанием глава ЦИК Лидия Ермошина с интересом ознакомилась с достижениями белорусской науки

Депутат и член-корреспондент Академии наук Игорь Марзалюк с удовольствием позировал для фото. Но не скрывал, что в своем докладе будет говорить о проблемах — в гуманитарных науках

В холле было многолюдно, казалось, делегаты Съезда с трудом помещаются во Дворце республики

Министр иностранных дел Владимир Макей был в приподнятом настроении, а вот ученым от президента досталась порция критики



Министр образования Игорь Карпенко беседует с академиком, экс-главой Совета республики Анатолием Рубиновым. Министру предстоит «перестраивать, переделывать, перекраивать программу» в вузах. Такое поручение дал на съезде Александр Лукашенко



Вице-премьер Василий Жарко курирует в правительстве медицину и образование. По стратегии, которую обсуждали на съезде, перед белорусскими врачами до 2040 года стоит задача разработать противоопухолевые лекарства, лекарства от ВИЧ и гепатита С

Перед залом, в котором прошло пленарное заседание, организовали выставку достижений белорусской науки

Съезд ученых длился два дня

Президент раскритиковал в своем выступлении белорусских ученых: «Почему нет разительных результатов? Пусть это будет пока вопрос риторический. И что еще вам, ученым, нужно, чтобы создать дополнительный продукт и реализовать его в Беларуси?»


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фоторепортаж TUT.BY о том, как готовились к съезду ученые и чиновники и чем их удивляли в холле Дворца.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Уэбстерский словарь назвал "феминизм" словом года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика