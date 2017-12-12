"Перестраивать, переделывать, перекраивать". Фоторепортаж со Съезда ученых
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В Минске прошел II Съезд ученых, на пленарное заседание которого во Дворце республики собрались более 2600 человек, в том числе президент Александр Лукашенко, высшие чиновники, министры, руководители предприятий, известные врачи и представители вузов. Фоторепортаж TUT.BY о том, как готовились к съезду ученые и чиновники и чем их удивляли в холле Дворца. На съезд ученых собралось более 2600 человек Перед заседанием глава ЦИК Лидия Ермошина с интересом ознакомилась с достижениями белорусской науки Депутат и член-корреспондент Академии наук Игорь Марзалюк с удовольствием позировал для фото. Но не скрывал, что в своем докладе будет говорить о проблемах — в гуманитарных науках В холле было многолюдно, казалось, делегаты Съезда с трудом помещаются во Дворце республики Министр иностранных дел Владимир Макей был в приподнятом настроении, а вот ученым от президента досталась порция критики
Министр образования Игорь Карпенко беседует с академиком, экс-главой Совета республики Анатолием Рубиновым. Министру предстоит . Такое поручение дал на съезде Александр Лукашенко «перестраивать, переделывать, перекраивать программу» в вузах
Вице-премьер Василий Жарко курирует в правительстве медицину и образование. По стратегии, которую обсуждали на съезде, перед белорусскими врачами до 2040 года стоит задача разработать противоопухолевые лекарства, лекарства от ВИЧ и гепатита С Перед залом, в котором прошло пленарное заседание, организовали выставку достижений белорусской науки Съезд ученых длился два дня Президент раскритиковал в своем выступлении белорусских ученых: «Почему нет разительных результатов? Пусть это будет пока вопрос риторический. И что еще вам, ученым, нужно, чтобы создать дополнительный продукт и реализовать его в Беларуси?»
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Фоторепортаж TUT.BY о том, как готовились к съезду ученые и чиновники и чем их удивляли в холле Дворца.
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