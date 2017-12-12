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В Минске назвали самые популярные детские имена 2017 года

13.12.2017 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство юстиции назвало самые популярные имена, которые в Минске родители давали детям в 2017 году, сообщает БЕЛТА.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, самыми популярными именами для мальчиков в столице стали Михаил, Артем, Максим, Иван, Даниил, для девочек — София, Анна, Мария, Ксения, Алиса.

Дают родители новорожденным также редкие и нетипичные имена. В Минске среди них были мужские Адольф, Клавдий, Матфей, Потапий, Прокофий, Симон, Спиридон, Эрнст, Ян Кароль, Ярополк и женские — Аниса, Апполинария, Валенсия, Версалия, Евсения, Есфирь Консуэла, Клавдия, Лариса, Славяна, Юстина.

Кодексом Беларуси о браке и семье установлено, что собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям.

Гражданин вправе сменить свое имя в порядке, установленном законодательством. С начала года отделы ЗАГС республики совершили более 4 тысячи актов о смене имени (в 2016-м — свыше 4,5 тысячи). Разрешение о смене фамилии, собственного имени, отчества может быть дано лишь в тех случаях, если для этого имеются уважительные причины. Среди них неблагозвучность, трудность произношения; желание носить общую с другим супругом фамилию или вернуть свою добрачную фамилию, если об этом не было заявлено при разводе; желание носить фамилию отчима (мачехи), воспитавшего заявителя, или отчество по имени отчима, если усыновление не может быть оформлено.

 
Теги: Минск
 
 
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