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К новогодним праздникам железнодорожники назначили дополнительный поезд во Львов

13.12.2017 18:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В период новогодних праздников назначен дополнительный поезд № 461/462 по маршруту Минск — Львов — Минск. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из Минска поезд № 461 отправится 28 декабря в 17.38 и прибудет во Львов 29 декабря в 05.32. В пути следования — остановки на станциях Столбцы, Барановичи-Полесские, Ганцевичи, Лунинец, Припять, Горынь, Удрицк, Милячи, Здолбунов.

В обратном направлении поезд № 462 отправится из Львова в этот же день в 17.20, а прибудет в Минск 30 декабря в 09.21.

«Всего в период рождественских и новогодних праздников в международном сообщении уже дополнительно назначено 7 пар поездов по наиболее востребованным маршрутам: Барановичи — Москва — Брест, Минск — Вильнюс — Минск, Минск — Львов — Минск, Калининград — Минск — Москва, Москва — Брест — Смоленск», — рассказали в БЖД.

Компания продолжит назначать дополнительные поезда в праздничный период «с учетом роста пассажиропотока».

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Всего к праздникам назначено уже 7 дополнительных поездов. Например, в Москву и Вильнюс.

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