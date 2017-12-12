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Пропавшая месяц назад жительница Мяделя найдена мертвой в столице
13.12.2017 19:11 — Новости Общества | Tut.by
В Минске 13 декабря было обнаружено тело пропавшей Александры Хутренко. Девушка, напомним, 16 ноября отправилась из Мяделя в столицу искать работу и пропала.
Как сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома, ее тело было обнаружено сегодня около 17 часов в лесопарковой полосе во Фрунзенском районе Минска. Причины произошедшего устанавливаются.
Александра Хутренко, напомним, уехала из Мяделя в Минск 16 ноября. В столице она появлялась у подруги по улице Тимошенко, 38. После этого связь с ней оборвалась.
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Причины произошедшего устанавливаются.
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