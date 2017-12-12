Пропавшая месяц назад жительница Мяделя найдена мертвой в столице

В Минске 13 декабря было обнаружено тело пропавшей Александры Хутренко. Девушка, напомним, 16 ноября отправилась из Мяделя в столицу искать работу и пропала.

Как сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома, ее тело было обнаружено сегодня около 17 часов в лесопарковой полосе во Фрунзенском районе Минска. Причины произошедшего устанавливаются.

Александра Хутренко, напомним, уехала из Мяделя в Минск 16 ноября. В столице она появлялась у подруги по улице Тимошенко, 38. После этого связь с ней оборвалась.

Поисками пропавшей занимались милиция и волонтеры.