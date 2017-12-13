|
Портрет второй супруги Александра II продан на аукционе за 1,3 млн евро
13.12.2017 21:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Портрет второй супруги русского императора Александра II Екатерины Долгоруковой (княгини Юрьевской) бы продан на аукционе в Швеции за 13,4 миллиона шведских крон (1,34 миллиона евро).
Как сообщается на
Портрет княгини Юрьевской (Екатерины Михайловны Долгоруковой) написан в 1880 году Константином Маковским. В последний раз его выставляли в Санкт-Петербурге в 1913 году. С тех пор полотно считалось пропавшим.
Прошлым летом портрет был обнаружен в одной из квартир в Стокгольме.
Торги шли долго, в них приняли участие несколько иностранных покупателей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний раз полотно было показано в Санкт-Петербурге в 1913 году, с тех пор оно считалось пропавшим.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии