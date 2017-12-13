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Урна с прахом Хворостовского на самом деле не терялась
13.12.2017 20:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Урну с прахом народного артиста России Дмитрия Хворостовского никто не терял, она находится в специальном медицинском учреждении, заявила начальник управления пресс-службы губернатора Красноярского края Елена Уляшева.
© Sputnik/ Руслан Кривобок
После смерти оперного певца его прах разделили на две части. Первую захоронили в Москве 28 ноября,
"Капсула находится в Красноярске в одном из медицинских учреждений на ответственном хранении. Адрес не раскрывается по этическим причинам, это желание родственников. Дата похорон будет назначена только после того, как будет определено место возложения капсулы и все вопросы будут закрыты", — пояснила Уляшева. Ее слова приводит
Она также добавила, что сейчас рассматривается вопрос о месте захоронения праха. По словам Уляшевой, есть несколько вариантов. "Рассматривается несколько проектов, где будет находится капсула. Один из них — памятник, уже практически готов, но будут выбирать из нескольких", — сказала Уляшева.
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Власти Красноярского края рассматривают несколько мест для захоронения капсулы с прахом Дмитрия Хворостовского, в том числе у возможного памятника артисту.
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