Урна с прахом Хворостовского на самом деле не терялась

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Урну с прахом народного артиста России Дмитрия Хворостовского никто не терял, она находится в специальном медицинском учреждении, заявила начальник управления пресс-службы губернатора Красноярского края Елена Уляшева.



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После смерти оперного певца его прах разделили на две части. Первую захоронили в Москве 28 ноября, вторую 29 ноября отправили на его родину , в Красноярский край. В СМИ ранее появилась информация, что в Красноярске урну с прахом Хворостовского потеряли – никто из властей не может объяснить, где она находится сейчас.

"Капсула находится в Красноярске в одном из медицинских учреждений на ответственном хранении. Адрес не раскрывается по этическим причинам, это желание родственников. Дата похорон будет назначена только после того, как будет определено место возложения капсулы и все вопросы будут закрыты", — пояснила Уляшева. Ее слова приводит РИА Новости .

Она также добавила, что сейчас рассматривается вопрос о месте захоронения праха. По словам Уляшевой, есть несколько вариантов. "Рассматривается несколько проектов, где будет находится капсула. Один из них — памятник, уже практически готов, но будут выбирать из нескольких", — сказала Уляшева.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.