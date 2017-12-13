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Ученые и президент, новый налог "на пальцах", хоккей с Колей Лукашенко - все за вчера
14.12.2017 07:34 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Этой ночью мы видели
ВАЖНОЕ
Во Дворце республики прошло заседание Съезда ученых Беларуси, в котором принял участие Александр Лукашенко и первые лица страны. Обсуждали, как будет развиваться страна до 2040 года, утечку мозгов, зарплаты ученых, вузовские программы (мол, вузовская наука и преподавание катастрофически отстали от развития производства и его модернизации) и много другое. Все, о чем говорили вчера на съезде, мы
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Кстати. Если вам интересно долгосрочное видение будущего Беларуси от президента Лукашенко — обязательно посмотрите сегодняшнюю «Экономику на пальцах». Лукашенко был необычайно активен в последние недели. Он собирал айтишников и беседовал с ними о будущем, посещал «Камволь» и выступил перед учеными, представив план по развитию страны до 2040 года — и Чалый готов провести анализ услышанного.
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Доброе утро! Этой ночью мы видели красивущий звездопад - на Землю падали до сотни звезд в час. А вы успели рассмотреть?
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