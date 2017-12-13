Доброе утро!

Этой ночью мы видели красивущий звездопад — на Землю падали до сотни звезд в час. А вы успели рассмотреть?





ВАЖНОЕ

Во Дворце республики прошло заседание Съезда ученых Беларуси, в котором принял участие Александр Лукашенко и первые лица страны. Обсуждали, как будет развиваться страна до 2040 года, утечку мозгов, зарплаты ученых, вузовские программы (мол, вузовская наука и преподавание катастрофически отстали от развития производства и его модернизации) и много другое. Все, о чем говорили вчера на съезде, мы собрали для вас вот здесь . А здесь — много фото .





В Беларуси хотят завести первое уголовное дело за хищение биткоина. Мужчина купил ту злосчастную криптовалюту еще в 2011-м, буквально за «копейки» — а летом 2017-го его «кинули». Сейчас белорусские силовики думают, по какой статье-то дело возбуждать — в первый раз много непонятного .

День Воли, поиски Максима Мархалюка, хоккей и сериалы… Как вы думаете, что объединяет эти, казалось бы, никак не связанные явления? Ответ — здесь .

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Вы никогда не думали, как 14-летним детям играть на льду с сыном президента?.. Рассказываем. Младший сын президента Николай Лукашенко вместе с «Грифонами» выиграл отборочный турнир к финалу «Золотой шайбы», 13-летнего Колю признали лучшим нападающим. Победу на этом этапе «Грифоны» оспаривали с командой «Медведь». И вот кто такие «медведи» и как они боялись, но все же ввязались в заварушку с участием Коли .





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Собрали благотворительные акции, которые помогут всем нам стать немного волшебником: помочь Деду Морозу с подарками, собрать Рождественскую коробку, оплатить подписку для ребенка в детском доме, подарить немного тепла человеку без жилья… Посмотрите, вдруг вам все это надо .

Все новости среды, 13 декабря

Кстати. Если вам интересно долгосрочное видение будущего Беларуси от президента Лукашенко — обязательно посмотрите сегодняшнюю «Экономику на пальцах». Лукашенко был необычайно активен в последние недели. Он собирал айтишников и беседовал с ними о будущем, посещал «Камволь» и выступил перед учеными, представив план по развитию страны до 2040 года — и Чалый готов провести анализ услышанного. Подключайтесь в 15.25 .

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