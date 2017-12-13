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Ученые и президент, новый налог "на пальцах", хоккей с Колей Лукашенко - все за вчера

14.12.2017 07:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Этой ночью мы видели красивущий звездопад — на Землю падали до сотни звезд в час. А вы успели рассмотреть?


ВАЖНОЕ

Во Дворце республики прошло заседание Съезда ученых Беларуси, в котором принял участие Александр Лукашенко и первые лица страны. Обсуждали, как будет развиваться страна до 2040 года, утечку мозгов, зарплаты ученых, вузовские программы (мол, вузовская наука и преподавание катастрофически отстали от развития производства и его модернизации) и много другое. Все, о чем говорили вчера на съезде, мы собрали для вас вот здесь. А здесь — много фото.


В Беларуси хотят завести первое уголовное дело за хищение биткоина. Мужчина купил ту злосчастную криптовалюту еще в 2011-м, буквально за «копейки» — а летом 2017-го его «кинули». Сейчас белорусские силовики думают, по какой статье-то дело возбуждать — в первый раз много непонятного.

День Воли, поиски Максима Мархалюка, хоккей и сериалы… Как вы думаете, что объединяет эти, казалось бы, никак не связанные явления? Ответ — здесь.

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Покупательная способность, инфляция и курс рубля — вот здесь эксперты прогнозируют, какие изменения могут произойти в белорусской экономике в следующем году. Важно всем — прочтите.

Помните, мы писали, что в Беларуси будут платить «налог на Гугл»? Вот здесь на пальцах на карточках разложили, кто и как.

Посмотрели, как продвигается стройка СИЗО в Колядичах, куда должна переехать тюрьма из центра столицы — с «Володарки».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы никогда не думали, как 14-летним детям играть на льду с сыном президента?.. Рассказываем. Младший сын президента Николай Лукашенко вместе с «Грифонами» выиграл отборочный турнир к финалу «Золотой шайбы», 13-летнего Колю признали лучшим нападающим. Победу на этом этапе «Грифоны» оспаривали с командой «Медведь». И вот кто такие «медведи» и как они боялись, но все же ввязались в заварушку с участием Коли.


Продолжаем следить за расследованием уголовного дела за превышение служебных полномочий директором и его заместителем в спецучилище Могилева. Мама еще одного избитого подростка рассказала нам о том, почему ее сын бежал из СПТУ и что там сейчас происходит.

Собрали благотворительные акции, которые помогут всем нам стать немного волшебником: помочь Деду Морозу с подарками, собрать Рождественскую коробку, оплатить подписку для ребенка в детском доме, подарить немного тепла человеку без жилья… Посмотрите, вдруг вам все это надо.

Все новости среды, 13 декабря

Кстати. Если вам интересно долгосрочное видение будущего Беларуси от президента Лукашенко — обязательно посмотрите сегодняшнюю «Экономику на пальцах». Лукашенко был необычайно активен в последние недели. Он собирал айтишников и беседовал с ними о будущем, посещал «Камволь» и выступил перед учеными, представив план по развитию страны до 2040 года — и Чалый готов провести анализ услышанного. Подключайтесь в 15.25.

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Могилев
 
 
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Доброе утро! Этой ночью мы видели красивущий звездопад - на Землю падали до сотни звезд в час. А вы успели рассмотреть?

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