МИНСК, 14 дек — Sputnik. Известная американская киноактриса Сальма Хайек присоединилась к женщинам, которые обвинили в сексуальных домогательствах в непристойном поведении продюсера Харви Вайнштейна, сообщают американские СМИ.



© REUTERS/ Andrew Kelly Кто больше: на Вайнштейна поступило еще 4 жалобы в домогательствах

Свое признание Хайек сделала в среду газете "Нью-Йорк таймс".

По словам актрисы, она столкнулась неприличными предложениями от Вайнштейна на съемках фильма "Фрида". В частности, режиссер предлагал ей раздеваться в его присутствии, позволить ему сделать ей массаж или заняться сексом и так далее. Каждый раз отрицательный ответ вызывал у Вайнштейна приступ гнева. Из-за этого он препятствовал съемкам картины, выдвигая невыполнимые требования, звонил актрисе среди ночи, угрожал.

Как призналась Хайек, с фактами домогательств за время съемок в фильме она сталкивалась "десятки раз". Кроме того, продюсер вынудил ее сняться в лесбийской сцене полностью обнаженной под угрозой того, что прекратит съемки фильма. Актриса признала, что уступила Вайнштейну только из-за этого откровенного шантажа.



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"Он сказал, что позволит мне завершить работу над фильмом, если я соглашусь сняться обнаженной с другой женщиной. Он потребовал, чтобы я была полностью нагой", — сказала актриса.

Актриса назвала Вайнштейна "чудовищем".

Обвинения в сексуальным домогательствах против продюсера Вайнштейна ранее выдвинули обвинения десятки женщин, в их числе такие киноактрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.

Из-за скандала продюсер был уволен со своих постов, также его исключили ведущие киноакадемии Британии и США, а компания Вайнштейна готовится к продаже.