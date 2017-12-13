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"Чудовище" Вайнштейн: Хайек обвинила продюсера в шантаже и приставаниях
14.12.2017 08:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Известная американская киноактриса Сальма Хайек присоединилась к женщинам, которые обвинили в сексуальных домогательствах в непристойном поведении продюсера Харви Вайнштейна, сообщают американские СМИ.
© REUTERS/ Andrew Kelly
Свое признание Хайек сделала в среду газете "Нью-Йорк таймс".
По словам актрисы, она столкнулась неприличными предложениями от Вайнштейна на съемках фильма "Фрида". В частности, режиссер предлагал ей раздеваться в его присутствии, позволить ему сделать ей массаж или заняться сексом и так далее. Каждый раз отрицательный ответ вызывал у Вайнштейна приступ гнева. Из-за этого он препятствовал съемкам картины, выдвигая невыполнимые требования, звонил актрисе среди ночи, угрожал.
Как призналась Хайек, с фактами домогательств за время съемок в фильме она сталкивалась "десятки раз". Кроме того, продюсер вынудил ее сняться в лесбийской сцене полностью обнаженной под угрозой того, что прекратит съемки фильма. Актриса признала, что уступила Вайнштейну только из-за этого откровенного шантажа.
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
"Он сказал, что позволит мне завершить работу над фильмом, если я соглашусь сняться обнаженной с другой женщиной. Он потребовал, чтобы я была полностью нагой", — сказала актриса.
Актриса назвала Вайнштейна "чудовищем".
Обвинения в сексуальным домогательствах против продюсера Вайнштейна ранее выдвинули обвинения десятки женщин, в их числе такие киноактрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.
Из-за скандала продюсер был уволен со своих постов, также его исключили ведущие киноакадемии Британии и США, а компания Вайнштейна готовится к продаже.
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Актриса Сайльма Хайек обвинила продюсера в сексуальных домогательствах, шантаже, угрозах и принуждении к съемкам сцен в обнаженном виде с другой женщиной.
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