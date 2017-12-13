Повстанцы в Йемене освободили взятого в заложники корреспондента Sputnik

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" в Йемене освободили в среду 41 журналиста, включая внештатного корреспондента Sputnik, которых они взяли в заложники после вооруженного захвата телецентра.



© AFP/ MOHAMMED HUWAIS Что стоит за убийством экс-президента Йемена

"Вечером 13 декабря меня и других 40 сотрудников телеканала "Аль Яман аль-Яум" (Yemen Today) освободили спустя 12 дней после захвата здания телеканала 2 декабря", — приводит агентство РИА Новости слова журналиста.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, внештатный корреспондент перестал выходить на связь две недели назад.

2 декабря в столице страны Сане повстанцами был захвачен телецентр, где находился офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. В заложниках оказался 41 человек — преимущественно сотрудники телецентра. Журналисты в знак протеста объявили голодовку.

Военные действия в Йемене

Вооруженные столкновения в стране продолжаются с 2014 года. Однако конфликт между группировками, которые ранее считались союзниками в войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента страны Али Абдаллы Салеха — начался в первых числах декабря.

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В результате вооруженных действий пострадало около 250 человек. В результате боев был убит экс-президент страны Али Абдалли Салех, кроме того, ранен и взят в плен его сын.

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