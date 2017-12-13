﻿ Повстанцы в Йемене освободили взятого в заложники корреспондента Sputnik. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Повстанцы в Йемене освободили взятого в заложники корреспондента Sputnik

14.12.2017 07:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" в Йемене освободили в среду 41 журналиста, включая внештатного корреспондента Sputnik, которых они взяли в заложники после вооруженного захвата телецентра.

Повстанцы в Йемене освободили взятого в заложники корреспондента Sputnik
© AFP/ MOHAMMED HUWAIS
Что стоит за убийством экс-президента Йемена

"Вечером 13 декабря меня и других 40 сотрудников телеканала "Аль Яман аль-Яум" (Yemen Today) освободили спустя 12 дней после захвата здания телеканала 2 декабря", — приводит агентство РИА Новости слова журналиста.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, внештатный корреспондент перестал выходить на связь две недели назад.

2 декабря в столице страны Сане повстанцами был захвачен телецентр, где находился офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. В заложниках оказался 41 человек — преимущественно сотрудники телецентра. Журналисты в знак протеста объявили голодовку.

Военные действия в Йемене

Вооруженные столкновения в стране продолжаются с 2014 года. Однако конфликт между группировками, которые ранее считались союзниками в войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента страны Али Абдаллы Салеха — начался в первых числах декабря.

"Репортеры без границ": за 2016 год убито 74 журналиста >>

В результате вооруженных действий пострадало около 250 человек. В результате боев был убит экс-президент страны Али Абдалли Салех, кроме того, ранен и взят в плен его сын.

Подробнее о бывшем президенте Йемена можно прочитать здесь >>

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 40 журналистов, которых захватили повстанцы-хуситы в Йемене в начале декабря, были освобождены спустя две недели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Портрет второй супруги Александра II продан на аукционе за 1,3 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика