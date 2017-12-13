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Повстанцы в Йемене освободили взятого в заложники корреспондента Sputnik
14.12.2017 07:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" в Йемене освободили в среду 41 журналиста, включая внештатного корреспондента Sputnik, которых они взяли в заложники после вооруженного захвата телецентра.
© AFP/ MOHAMMED HUWAIS
"Вечером 13 декабря меня и других 40 сотрудников телеканала "Аль Яман аль-Яум" (Yemen Today) освободили спустя 12 дней после захвата здания телеканала 2 декабря", — приводит агентство
Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, внештатный корреспондент
2 декабря в столице страны Сане повстанцами был захвачен телецентр, где находился офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. В заложниках оказался 41 человек — преимущественно сотрудники телецентра. Журналисты в знак протеста объявили голодовку.
Военные действия в Йемене
Вооруженные столкновения в стране продолжаются с 2014 года. Однако конфликт между группировками, которые ранее считались союзниками в войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента страны Али Абдаллы Салеха — начался в первых числах декабря.
В результате вооруженных действий пострадало около 250 человек. В результате боев был
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Более 40 журналистов, которых захватили повстанцы-хуситы в Йемене в начале декабря, были освобождены спустя две недели.
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