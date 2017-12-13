«Везунчиком себя не считаю», — скромно говорит о себе Александр Новиков из Гомеля, хотя всего две недели назад Жерар Депардье «вытащил» для него однокомнатную квартиру в столице. Вместе с сетью магазинов « Евроопт » мы продолжаем проект « По следам удачи », в котором рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.





С победителем знакомимся в Минске всего через пару часов с того момента, как он официально стал полноправным владельцем однокомнатной квартиры на улице Мястровской — после процедуры регистрации квартиры на его имя в Бюро технической инвентаризации.

— Извините, что чаем не угостим — пока что здесь просто негде его приготовить, — хозяин встречает нас у подъезда своего нового дома.





Поднимаемся за ним на восьмой этаж. Двери открывает мама Александра — Людмила Петровна. Она помогала сыну распаковывать «подарки» — коробки с бытовой техникой, которые вместе с квартирой выиграл гомельчанин. Он стал первым участником игры «Удача в придачу!», получившим «в приложение» к главному призу еще и холодильник, электроплиту и телевизор.

— Кто бы мог подумать, что с нами такое случится, — говорит Людмила Петровна. — Счастлива за сына!





— Если бы мне когда-нибудь сказали, что выиграю квартиру, никогда в жизни не поверил бы, но вот у меня ключи от нее и документы, — улыбается победитель.

«Всегда хотелось свое жилье»

Александру 31 год. В Гомеле он родился, вырос, закончил там 26-ю среднюю школу, потом аграрно-экономический колледж, где получил специальностью бухгалтера. Но работать пошел не по специальности — несколько лет трудился на разных предприятиях Гомеля и Санкт-Петербурга.





— Был и слесарем, и упаковщиком, и штамповщиком, и маляром — всякое случалось, — говорит он. — Сейчас занимаюсь предпринимательской деятельностью. Продаю продукты в России. У моего хорошего друга есть магазин в Брянской области. Езжу туда пару раз в неделю, беру заказы.

Четыре года назад Александр обзавелся собственной квартирой в родном городе, пока живет там один.

— Наша семья жила в доме, который пошел под снос, поэтому родителям дали двухкомнатную квартиру, а у меня появилась возможность начать долевое строительство, — рассказывает гомельчанин. — Конечно, всегда хотелось свое жилье.





«Везунчиком себя не считаю»

Окна столичной квартиры Александра выходят в сторону «Минск-Арены». Несколько раз в игре «Удача в придачу!» он выигрывал билеты на концерты, которые там проходят, но тогда и представить не мог, что получит самый крупный приз и снова окажется где-то неподалеку.

— Все играют, и я играю. Уже года полтора, — говорит Александр. — За покупками езжу сам несколько раз в неделю, всегда беру «товары удачи». К тому же, в магазине их выбор большой — что-то всегда нужно дома. Почему бы не участвовать? В прошлом туре я выиграл два билета на «Песню года», два сертификата на десять рублей и один на пять. Как-то билеты на концерт Валерии получил. Мыло выигрывал, чай. Про квартиру как-то не мечтал даже. Думал, что здорово было бы выиграть путевки куда-нибудь — в Тунис или Египет. Хочется иногда разрядки, смены обстановки. Но на это и деньги надо, и время. На приз такого масштаба, как квартира, я не рассчитывал. Но мне повезло, хотя по жизни везунчиком себя не считаю.





Какая именно покупка принесла ему такую удачу, Александр не знает.

— Кодов было несколько, я не следил, какой когда получен, — объясняет он. — Проверить это еще времени со 2 декабря не было.

«Депардье говорил по-французски, мне переводили»

В день розыгрыша призов Александр был в Гомеле. Собирался выйти из дома по делам, фоном включил телевизор.





— Уже хотел выходить, но увидел Депардье — стало интересно, остался еще чуть-чуть посмотреть, потому что впервые в программу пригласили гостя такого уровня, — рассказывает мужчина. — Тут на экране появилась таблица с именами претендентов на квартиру. Мое тоже там. Я сначала подумал, что это однофамилец. А потом Депардье достал последний шар с цифрой девять — и я понял, что это мой выигрышный код. Позвонил маме. Эмоции переполняли, конечно. Не каждый же день такое бывает, сами понимаете! Я только встал с дивана — уже звонок. Мы с ведущим общались в прямом эфире, и я смотрел на это по телевизору. Удивительные ощущения. Вспоминаю — все как у тумане. Такое раз в жизни бывает, да и то не у каждого.

Первым Александра, естественно, Жерар Депардье и поздравил.

— Он говорил по-французски, мне переводили, — вспоминает победитель. — Пожелал мне удачи, большой семьи в новом доме, успехов в моем деле. И до сегодняшнего дня мне как-то не верилось, что все это правда. Нет слов, чтобы описать то, что чувствуешь в такие моменты. Раньше я иногда смотрел видеодневники игры, видел, как люди выигрывают, и думал: «Счастья им». Не мог предположить, что меня точно так же потом будут показывать по телевизору и говорить, как я выиграл квартиру.





Звонки и поздравления Александр принимает до сих пор.

— В Гомеле ко мне на улице даже подходили незнакомые люди: «Это вы выиграли?», — смеется он. — Приятно такое внимание, конечно, хотя и непривычно. Звонили и местные корреспонденты, брали интервью. Газету с материалом я купил на память. Были моменты, когда незнакомые люди в соцсетях писали: «Ты реально выиграл квартиру?» Из Витебска, Минска, других городов.





«Возвращаемся в рабочие будни»

О переезде в Минск Александр пока не задумывался, хотя признает, что идея заманчивая.

— Надо взвесить все «за» и «против», — рассуждает он. — Квартира, конечно, вселяет какую-то уверенность дополнительную, но чтобы жить в столице, нужно еще и финансовое подкрепление. Семьей я еще не обзавелся. Работаю в Гомеле, и мне удобнее ездить оттуда по делам в Россию. Пока не решил, что делать, да и некогда было серьезно об этом подумать.

На стенах квартиры еще развешаны воздушные шарики, которые Александр пока не успел снять — сегодня он с матерью приехал сюда только во второй раз.





— Посмотрите, какая прихожая большая, ванная. Только свет надо сделать во всех комнатах. Привезти что-то, на чем можно отдыхать первое время. Потолки высокие. А кухня какая светлая! Готовить мне нравится, хотя, в принципе, я всеядный. Больше всего курицу люблю запекать, — улыбается хозяин.

Но до того момента, когда в этой квартире что-то можно будет готовить и угощать гостей, пройдет еще немало времени.

— Пока возвращаемся в рабочие гомельские будни, — говорит Александр. — Надо разобраться со счетчиками на свет и воду, привезти хоть какую-то мебель, сделать освещение. А там посмотрим. Не люблю загадывать и ждать чего-то. Когда есть что-то, радуюсь этому. Так же и с игрой было. Никогда не думал, что удача ко мне придет, а тут «бах!» — и произошло. Случайность, наверное. Но приятная.





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