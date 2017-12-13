Предприятия в Витебской области будут чаще поощрять работников, которые не курят и любят ЗОЖ

На предприятиях в Витебской области расширят практику материального поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни. Такое решение приняли на заседании облсовета по социальным и трудовым вопросам.

По словам заместителя председателя областного объединения профсоюзов Виктора Луговцова, во многих трудовых коллективах региона уже морально и материально стимулируют работников, которые ведут здоровый образ жизни.

«Вместе с тем наша задача — расширить подобную практику. Первичные профсоюзные организации теперь сами будут вносить в тарифные местные соглашения и коллективные договоры положения, направленные на моральное и материальное поощрение. В том числе по приобретению абонементов для занятия физической культурой. Их стоимость работнику будут полностью или частично возмещать», — сказал зампредседателя.

Виктор Луговцов отметил, что не все организации могут так поощрять своих работников. Руководителям таких предприятий будут предлагать не исключать нормы колдоговора по проведению оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а их реализацию приостанавливать — до улучшения ситуации, как это было в свое время на заводе «Нафтан».