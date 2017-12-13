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Предприятия в Витебской области будут чаще поощрять работников, которые не курят и любят ЗОЖ
14.12.2017 09:46 — Новости Общества | Tut.by
На предприятиях в Витебской области расширят практику материального поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни. Такое решение приняли на заседании облсовета по социальным и трудовым вопросам.
По словам заместителя председателя областного объединения профсоюзов Виктора Луговцова, во многих трудовых коллективах региона уже морально и материально стимулируют работников, которые ведут здоровый образ жизни.
«Вместе с тем наша задача — расширить подобную практику. Первичные профсоюзные организации теперь сами будут вносить в тарифные местные соглашения и коллективные договоры положения, направленные на моральное и материальное поощрение. В том числе по приобретению абонементов для занятия физической культурой. Их стоимость работнику будут полностью или частично возмещать», — сказал зампредседателя.
Виктор Луговцов отметил, что не все организации могут так поощрять своих работников. Руководителям таких предприятий будут предлагать не исключать нормы колдоговора по проведению оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а их реализацию приостанавливать — до улучшения ситуации, как это было в свое время на заводе «Нафтан».
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К примеру, предприятия будут предоставлять работникам абонементы в спортзалы.
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