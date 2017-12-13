 «Беларусь интеллектуальная» — Президент заявляет о вступлении страны в новый этап развития.



В Беларуси за пять лет объем выпуска научно-технической и инновационной продукции увеличился более чем в два раза. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на ІІ Съезде ученых. Приветствуя участников высшего интеллектуального форума страны, глава государства сказал, что подобные мероприятия должны проводиться чаще, поскольку перед Беларусью стоят амбициозные цели, реализовать которые без науки невозможно. «В современном мире наука — важнейший фактор прогресса. Мы это хорошо понимаем, именно поэтому постоянно уделяем внимание динамичному развитию данной сферы. 10 лет назад на I Съезде ученых представители научного сообщества страны впервые собрались вместе, чтобы обсудить состояние, насущные проблемы отечественной науки, наметить пути развития, — подчеркнул Президент. — Уже тогда магистральным направлением мы определили ее прикладной характер. На это были нацелены как академические, отраслевые, так и вузовские научные структуры».

По мнению Александра Лукашенко, за десятилетие сделано немало и эффективные белорусские разработки получили широкое признание. Предприняты шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы научно-инновационной деятельности. Реализованы мероприятия по углублению взаимодействия науки с организациями реального сектора экономики и социальной сферы. Выстроена система поддержки талантливой молодежи. Глава государства обратил внимание на тот факт, что в белорусском обществе накоплен значительный научный кадровый ресурс. Сегодня более 25 тыс. сотрудников выполняют научные исследования и разработки, в том числе около 8 тыс. человек трудятся в Национальной академии наук. Словом, солидная армия, которой под силу решать самые ответственные и сложные задачи. Александр Лукашенко считает, что именно научная среда формирует элиту белорусского общества, как и в любом другом государстве: «Вы, ученые, без преувеличения, представляете собой интеллектуальный цвет нации. И когда вам покоряются новые вершины, я как глава государства искренне радуюсь этому. Нам есть чем гордиться. В Беларуси работают ученые с мировыми именами. Ваш талант, неиссякаемая энергия, опыт и знания служат на благо белорусского народа и нашего молодого суверенного государства».



Во время съезда представлен проект стратегии «Наука и технологии: 2018-2040». Ключевой документ должен определять государственную политику развития не только этой важной сферы, но и всей страны, подчеркнул Президент. К разработке проекта стратегии была привлечена большая группа ученых и практиков, которая изучила мировой опыт и сформулировала новые задачи построения инновационной экономики и научно-технические приоритеты. В проекте документа определена будущая модель страны — «Беларусь интеллектуальная». Ее ключевые компоненты: сквозная цифровизация экономики и создание IT-страны, развитый неоиндустриальный комплекс, отвечающий вызовам четвертой промышленной революции; высокоинтеллектуальное общество. «Беларусь вступает в новый этап развития — период построения интеллектуальной экономики. Нам важно продолжить движение вперед, опираясь на надежный фундамент, созданный за предыдущие годы, и приобретенный опыт. Реализация намеченных задач позволит улучшить качество жизни населения, вывести экономику Беларуси на более высокий уровень, формируя новые факторы долгосрочного экономического роста. Мы обеспечим устойчивое сбалансированное развитие нашей страны за счет сочетания эффективного государственного управления, повышения роли науки и образования, растущего инновационного потенциала», — отметил глава государства.

БЕЛТА.

VN:F [1.9.9_1125]

please wait... Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

VN:F [1.9.9_1125]

Rating: 0 (from 0 votes)