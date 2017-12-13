МИНСК, 14 дек — Sputnik. Компания "Уолт Дисней" и корпорация 21st Century Fox анонсировали сделку, сумма которой составит почти 60 миллиардов долларов. Она может стать крупнейшей сделкой в истории компании "Уолт Дисней" и одной из самых значительных для владельца 21st Century Fox медиамагната австралийского происхождения Руперта Мердока.



© AFP/ Yoshikazu TSUNO YOSHIKAZU TSUNO Тест: узнай диснеевскую принцессу по описанию

Вероятнее всего, речь идет о продаже киностудии "Двадцатый век Fox" и телестудии, кабельных каналов, включающих региональные спортивные телеканалы. Сделка не затронет телеканал Fox News, цитирует Wall Street Journal собственный источник.

Продажа киностудии будет означать возвращение Мердока к медиабизнесу, с которого он начинал свою карьеру и которым занимался большую часть жизни. Мердок унаследовал от отца одну из автстралийских газет в 1952 году; сейчас он владеет такими изданиями, как Wall Street Journal, The London Times.

Сделка удивила тех, кто ожидал, что большую часть активов своей империи он передаст сыновьям.