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"Уолт Дисней" и 21st Century Fox готовятся заключить крупнейшую сделку
14.12.2017 09:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Компания "Уолт Дисней" и корпорация 21st Century Fox анонсировали сделку, сумма которой составит почти 60 миллиардов долларов. Она может стать крупнейшей сделкой в истории компании "Уолт Дисней" и одной из самых значительных для владельца 21st Century Fox медиамагната австралийского происхождения Руперта Мердока.
© AFP/ Yoshikazu TSUNO YOSHIKAZU TSUNO
Вероятнее всего, речь идет о продаже киностудии "Двадцатый век Fox" и телестудии, кабельных каналов, включающих региональные спортивные телеканалы. Сделка не затронет телеканал Fox News, цитирует Wall Street Journal собственный источник.
Продажа киностудии будет означать возвращение Мердока к медиабизнесу, с которого он начинал свою карьеру и которым занимался большую часть жизни. Мердок унаследовал от отца одну из автстралийских газет в 1952 году; сейчас он владеет такими изданиями, как Wall Street Journal, The London Times.
Сделка удивила тех, кто ожидал, что большую часть активов своей империи он передаст сыновьям.
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На фоне слухов о продаже части активов корпорации 21st Century Fox Мердок в ноябре разбогател на 800 млн. долларов.
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