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Литва не получила разрешения Беларуси на строительство нового консульства в Гродно
14.12.2017 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Литва пока не получила разрешения от белорусских ведомств на строительство нового здания консульства в Гродно — и правительство перераспределило средства проекта.
МИД Литвы пояснил, что не отказывается от проекта в Гродно. «Планы Литвы построить новое здание генконсульства в Гродно, в Республике Беларусь, не меняются. (…) Надеемся, что в ближайшее время завершится процесс согласования технического проекта нового генерального консульства в Гродно и будут начаты работы подряда», — сообщило BNS министерство.
Ведомство также сообщило, что проект тормозится именно потому, что не удается получить разрешение на строительство.
Постановлением правительства Литвы 478 тыс. евро, которые были предусмотрены на проектировку и строительство здания консульства в Гродно, выделены на ремонт посольства в Москве.
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Но МИД Литвы пока не отказывается от проекта в Гродно.
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