Литва не получила разрешения Беларуси на строительство нового консульства в Гродно

Литва пока не получила разрешения от белорусских ведомств на строительство нового здания консульства в Гродно — и правительство перераспределило средства проекта.

МИД Литвы пояснил, что не отказывается от проекта в Гродно. «Планы Литвы построить новое здание генконсульства в Гродно, в Республике Беларусь, не меняются. (…) Надеемся, что в ближайшее время завершится процесс согласования технического проекта нового генерального консульства в Гродно и будут начаты работы подряда», — сообщило BNS министерство.

Ведомство также сообщило, что проект тормозится именно потому, что не удается получить разрешение на строительство.

Постановлением правительства Литвы 478 тыс. евро, которые были предусмотрены на проектировку и строительство здания консульства в Гродно, выделены на ремонт посольства в Москве.