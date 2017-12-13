﻿ Ученые выяснили, какие мужчины больше привлекают женщин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые выяснили, какие мужчины больше привлекают женщин

14.12.2017 10:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Австралийские и американские ученые определили, что женщины предпочитают спортивных мужчин, вопреки распространенному стереотипу, что "качки" не привлекательны, исследование на эту тему опубликовали в Royal Society journal Proceedings.

Ученые выяснили, какие мужчины больше привлекают женщин
© Pixabay
Психолог рассказал, почему женщины изменяют не меньше мужчин

В эксперименте принимали участие 160 женщин, и все они отдавали предпочтение мужчинам, занимающимся спортом 3-5 раз в неделю. Представители сильного пола с сильно развитой мускулатурой казались женщинам наиболее сексуально привлекательными.

"Мы не были удивлены, что женщины нашли физически сильных мужчин привлекательными. Но нас удивляло то, насколько мощным был эффект", — рассказал один из исследователей Аарон Продак.

В ходе эксперимента также выяснилось, что визуально слабые мужчины не вызвали у женщин никакого интереса. Это помогло ученым опровергнуть стереотип, что "качки" не нравятся представительницам прекрасной половины человечества.

Исследователи отметили, что женщины на инстинктивном уровне ощущают, что физически крепкие мужчины могут дать здоровое потомство и защитить семью. Забавно то, что, согласно исследованиям, подобный тип мужчин все чаще отказывается от создания семьи и уделяет время только себе, но это никак не отражается на женских предпочтениях.

У самой привлекательной спасательницы в мире "пацанский юмор" и сила >>

Ученые также выяснили, что мужчины высокого роста кажутся женщинам более привлекательными, в то время как лишний вес делает представителей сильного пола неинтересными.

"Но наши результаты говорят о том, что даже если у вас есть немного избыточного веса, крепкое телосложение это компенсирует", — обнадежили мужчин исследователи.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Современные женщины так же, как и древние, выбирают партнеров по внешнему виду: если мужчина выглядит сильным, инстинкт подсказывает, что он сможет дать здоровое...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Литва не получила разрешения Беларуси на строительство нового консульства в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика