Ученые выяснили, какие мужчины больше привлекают женщин

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Австралийские и американские ученые определили, что женщины предпочитают спортивных мужчин, вопреки распространенному стереотипу, что "качки" не привлекательны, исследование на эту тему опубликовали в Royal Society journal Proceedings.

В эксперименте принимали участие 160 женщин, и все они отдавали предпочтение мужчинам, занимающимся спортом 3-5 раз в неделю. Представители сильного пола с сильно развитой мускулатурой казались женщинам наиболее сексуально привлекательными.

"Мы не были удивлены, что женщины нашли физически сильных мужчин привлекательными. Но нас удивляло то, насколько мощным был эффект", — рассказал один из исследователей Аарон Продак.

В ходе эксперимента также выяснилось, что визуально слабые мужчины не вызвали у женщин никакого интереса. Это помогло ученым опровергнуть стереотип, что "качки" не нравятся представительницам прекрасной половины человечества.

Исследователи отметили, что женщины на инстинктивном уровне ощущают, что физически крепкие мужчины могут дать здоровое потомство и защитить семью. Забавно то, что, согласно исследованиям, подобный тип мужчин все чаще отказывается от создания семьи и уделяет время только себе, но это никак не отражается на женских предпочтениях.

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Ученые также выяснили, что мужчины высокого роста кажутся женщинам более привлекательными, в то время как лишний вес делает представителей сильного пола неинтересными.

"Но наши результаты говорят о том, что даже если у вас есть немного избыточного веса, крепкое телосложение это компенсирует", — обнадежили мужчин исследователи.