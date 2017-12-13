Лесхозы заготовили для продажи 180 тысяч елок и сосен

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Лесхозы заготовили к новогодним праздникам больше 180 тысяч деревьев, сообщили в эфире ОНТ. Деревья выращивают на специальных плантациях, среди них не только елки, но и декоративные сосны. Для ценителей нетрадиционного декора жилья также предлагается украсить дома специальными новогодними букетами.



© Sputnik / Ирина Петрович Как украсить дом к Новому году игрушками и декором ручной работы

Стоимость живой елки будет зависеть от размера: в среднем стоимость будет варьироваться от 9 до 15 рублей. Елка в кадке обойдется в 30 рублей. За незаконную вырубку ели придется заплатить больше — от 5 до 50 базовых величин (115-1150 рублей).

На защиту деревьев будет направлено почти 13 тысяч сотрудников государственной лесной охраны. С 2014 года для предотвращения незаконных вырубок в лесах используются камеры фото и видеофиксации – всего 526 фотоловушек.

Усиленный режим охраны лесов для сотрудников гослесохраны начинает действовать с 18 декабря.