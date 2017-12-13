Минчанина приговорили к 20 годам за насилие над маленькими дочерьми и падчерицей

40-летний житель столицы признан виновным в изнасиловании и насилии над несовершеннолетними. Его жертвами стали собственные маленькие дочери и падчерица. Подробности уголовного дела рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

История вскрылась в многодетной и, на первый взгляд, благополучной семье.

«Установлено, что 40-летний мужчина неоднократно на протяжении нескольких лет совершал противоправные действия в отношении своих несовершеннолетних дочерей, а также падчерицы, которая уже достигла совершеннолетия, однако была подвергнута насилию несколькими годами ранее», — рассказала представитель СК.

В отношении обвиняемого были проведены судебно-сексологическая и судебно-психофизиологическая (с применением полиграфа) экспертизы.

«Результаты последней указывают на попытки сокрытия фигурантом фактов преступной деятельности», — уточнила Юлия Гончарова.

Установлено, что мужчина вменяем и психически здоров. Он осознавал свои действия и мог руководить ими — а потому может отвечать перед законом. Фигурант был заключен под стражу.

Пострадавших допрашивали с привлечением психолога и применением видеозаписи — чтобы в дальнейшем использовать эти показания в суде и меньше травмировать девушек. Кроме того, с ними была допрошена мать семейства.

«В рассматриваемом случае мать даже не предполагала о происходящем в их семье. Девочек отец просил ничего не рассказывать, говоря, что это „их секрет“», — рассказали в Следственном комитете.

Расследование проводил Фрунзенский РОСК. По итогам расследования в сентябре мужчине было предъявлено обвинение в совершении изнасилования заведомо малолетних (ч. 3 ст. 166 УК), насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, в том числе по признаку повторности (ч. 2,3 ст. 167 УК).

В декабре суд Фрунзенского района Минска вынес обвинительный приговор: 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор еще может быть обжалован.

«Следственным комитетом всегда уделялось особое внимание проблеме сексуального насилия над детьми. Уголовные дела данной категории представляют особую сложность на каждой из стадий: изначально высокая латентность преступлений перекликается с трудностями в расследовании и доказывании. В текущем году мы рассказывали о совместном проекте Следственного комитета с ОО „Клуб Деловых женщин“, результатом которого стала разработка алгоритма доказывания подобных противоправных действий, а также информационных материалов по проблеме обеспечения безопасности детей», — добавила Юлия Гончарова.

Она объяснила, что дети очень боятся рассказывать о том, что с ними произошло. Часто они сами не осознают, что с ними происходит — во всем винят себя. Страх становится постоянным спутником.

«Данные особенности обуславливают специфику работы следователя в ходе расследования уголовных дел о сексуальном насилии в отношении детей. К проведению процессуальных действий обязательно привлекаются специалисты — психологи и педагоги. Соответственно и выстраивается тактика проведения следственных действий — некоторые из них не используются вовсе», — добавила представитель СК.