Без бумажек на руках. В больницах и поликлиниках Гомельщины появилась единая внутренняя сеть

Больницы и поликлиники региона теперь связывает общая внутренняя сеть. На смену бумажным медицинским картам пришли электронные, которые заполняются удаленно, сообщает телеканал ОНТ.

История болезни пациента доступна любому врачу в любой точке области. К тому же специалисты имеют возможность обмениваться данными о лечении в режиме онлайн. Единая информационная система объединила 80 лечебных учреждений.

— Эта электронная карта дает возможность нашим пациентам отказаться от бумажных документов, то есть если раньше они приходили с направлением, которое неоднократно забывалось, приходили с медицинской картой, на руках у них были результаты анализов, исследований, то теперь им этого ничего носить не надо, все есть в базе данных, — рассказала и. о. заместителя главного врача Гомельской областной клинической больницы Ирина Яценко.

Все поликлиники и больницы единого медпространства укомплектовали необходимым оборудованием. Это последний этап информатизации региональной системы здравоохранения. Кроме этого, в области активно внедряется проект «Электронной очереди». Во всех районах уже прошли мастер-классы по обучению населения интернет-записи.