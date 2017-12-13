﻿ В Гродненской области активизировались мошенники, задешево торгующие "дорогим" инструментом. 21.by
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В Гродненской области активизировались мошенники, задешево торгующие "дорогим" инструментом

14.12.2017 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненской области активизировались мошенники, которые продают китайский строительный инструмент сомнительного качества под видом и по цене оригинального. Милиция региона просит людей быть бдительными.

Сейчас в милицию обратились два пенсионера, которые попались на удочку злоумышленников. Сценарий прост: лица, приехавшие из Краснодарского края Российской Федерации, знакомятся на улице с пенсионерами и предлагают купить по дешевке «очень качественный строительный инструмент». Например, житель Лиды купил за 4000 долларов у «предпринимателей» три сварочных аппарата и три бензопилы. Реальная же стоимость инструмента составляет около 500 долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

 
 
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