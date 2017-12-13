Милиция и родные ищут пропавшую 21-летнюю минчанку

Пропала без вести 21-летняя минчанка Илона Щегорцова. В минувшие выходные она ушла из дома и не вернулась. Информацию о ее розыске публикует поисковый отряд «Ангел».





Девушка проживает в Минске по улице Колесникова, 26. Воскресным днем, 10 декабря, она ушла из дома в период с 14.00 до 16.00 и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, глаза зелено-голубые, волосы темные (как на снимке ниже).





Особые приметы: имеются татуировки в виде бабочек на плече и шее (как на снимке ниже), а также другие татуировки на спине и ноге.





Была одета: темно-коричневое пальто с меховым воротником, шарф вязаный черный, сапоги короткие (сзади имеется цепочка), леггинсы темно-серые (леопардовые) и кофта черная с изображением флага на груди.

Розыском занимаются сотрудники Фрунзенского РУВД Минска.

Всех, кто знает о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: 7773 (единый номер), 8 033 666-68-56, 8 033 666-60-33 или в милицию 102.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.