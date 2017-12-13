ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция и родные ищут пропавшую 21-летнюю минчанку

14.12.2017 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пропала без вести 21-летняя минчанка Илона Щегорцова. В минувшие выходные она ушла из дома и не вернулась. Информацию о ее розыске публикует поисковый отряд «Ангел».


Девушка проживает в Минске по улице Колесникова, 26. Воскресным днем, 10 декабря, она ушла из дома в период с 14.00 до 16.00 и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, глаза зелено-голубые, волосы темные (как на снимке ниже).


Особые приметы: имеются татуировки в виде бабочек на плече и шее (как на снимке ниже), а также другие татуировки на спине и ноге.


Была одета: темно-коричневое пальто с меховым воротником, шарф вязаный черный, сапоги короткие (сзади имеется цепочка), леггинсы темно-серые (леопардовые) и кофта черная с изображением флага на груди.

Розыском занимаются сотрудники Фрунзенского РУВД Минска.

Всех, кто знает о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: 7773 (единый номер), 8 033 666-68-56, 8 033 666-60-33 или в милицию 102.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка ушла из дома в минувшее воскресенье и не вернулась.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродненской области активизировались мошенники, задешево торгующие "дорогим" инструментом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика