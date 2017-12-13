Минчанин получил к 20 лет колонии за изнасилования дочерей и падчерицы

МИНСК, 14 дек — Sputnik. К 20 годам колонии усиленного режима за изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних дочерей и падчерицы приговорен житель Минска, сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова на своей страничке в Facebook.

Как сообщила Гончарова, глава многодетной семьи на протяжении многих лет насиловал своих несовершеннолетних дочерей и падчерицу. Мать о происходящем в семье не подозревала. Девочек мужчина просил никому ничего не рассказывать, потому, что "это их секрет".

Семья производила впечатлений достаточно "типичной многодетной семьи", не состоявшей в качестве неблагополучной, отметила представитель СК.

Расследование дела проводил Фрунзенский районный отдел Следственного комитета Минска.

"Установлено, что мужчина неоднократно на протяжении нескольких лет совершал противоправные действия в отношении своих несовершеннолетних дочерей, а также падчерицы, которая уже достигла совершеннолетия, однако была подвергнута насилию несколькими годами ранее", — сообщила Гончарова.

В ходе следствия были проведены психолого-психиатрические экспертизы в отношении потерпевших девочек. Установлено, что 40-летний мужчина вменяем и психически здоров, полностью понимал свои действия и производил их осознанно.

После завершения комплексной экспертизы подозреваемый был заключен под стражу.

Мужчине по итогам следствия было предъявлено обвинение в совершении изнасилования заведомо малолетних (ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь), насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, в том числе по признаку повторности (ч. 2,3 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь).