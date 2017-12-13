14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 15 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается южный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем будет от нуля до 5 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь