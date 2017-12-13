Фотофакт: Собчак пришла на большую пресс-конференцию Путина

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Журналистка Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года, пришла на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, передает корреспондент Sputnik.

Собчак рассказала журналистам, что рассчитывает задать президенту вопрос. Правда, какой именно, она сказать затруднилась.



© Sputnik/ Григорий Сысоев /POOL Путин о Собчак и выборах: будут и другие кандидаты

"У меня несколько вопросов. У меня нет одного конкретного. Важно, как будет происходить пресс-конференция и какие вопросы будут задаваться. Среди тем – это, безусловно, тема Алексея Навального. Важный вопрос – итоги президентства. И вопросы личных историй, конкретных людей – есть вещи, которые я бы хотела прояснить с Владимиром Владимировичем", — сказала Собчак.

Владимир Путин проведет в четверг большую пресс-конференцию для журналистов , где ответит на вопросы как представителей СМИ РФ, так и зарубежных. На пресс-конференции будет представлен и Sputnik Беларусь — от имени агентства вопрос подготовила шеф-редактор Олеся Лучанинова.

Sputnik будет вести онлайн-трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина — следите за обновлениями портала.