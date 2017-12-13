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Фотофакт: Собчак пришла на большую пресс-конференцию Путина
14.12.2017 11:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Журналистка Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года, пришла на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, передает корреспондент Sputnik.
Собчак рассказала журналистам, что рассчитывает задать президенту вопрос. Правда, какой именно, она сказать затруднилась.
© Sputnik/ Григорий Сысоев /POOL
"У меня несколько вопросов. У меня нет одного конкретного. Важно, как будет происходить пресс-конференция и какие вопросы будут задаваться. Среди тем – это, безусловно, тема Алексея Навального. Важный вопрос – итоги президентства. И вопросы личных историй, конкретных людей – есть вещи, которые я бы хотела прояснить с Владимиром Владимировичем", — сказала Собчак.
Владимир Путин проведет в четверг
Sputnik будет вести онлайн-трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина — следите за обновлениями портала.
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Заявившая о президентских амбициях журналистка намерена задать Путину вопрос, правда, какой, решит по ходу мероприятия.
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