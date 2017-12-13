14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправников в Беларуси планируют наказывать административным арестом за повторное нарушение. Об этом сегодня сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович, передает корреспондент БЕЛТА.

Такая норма предусмотрена поправками в Кодекс об административных нарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Законопроект принят сегодня во втором чтении, в процессе подготовки к которому в нем и появились нормы о бесправниках.

"В законопроект включены нормы, предусматривающие возможность применения административного ареста за повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, а также передачу управления такому лицу", - проинформировал депутат.

Речь идет о ст.18.19 КоАП. На данный момент ее санкции предусматривают штрафы от 5 до 50 базовых величин (базовая величина сейчас составляет Br23).

Законопроект предусматривает ряд новаций для водителей. Так, изменения касались ст.18.13 (превышение скорости движения). Предлагалось не лишать прав за повторное нарушение по скорости. Однако в процессе подготовки ко второму чтению от депутатов и МВД поступили предложения о сохранении в КоАП этой нормы, и они были учтены.

Как сообщалось, в Беларуси планируется отменить наказание за забытые дома водительские права и уравнять ответственность нарушителей скоростного режима на дороге.-0-