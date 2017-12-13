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Регулярный рейс между Минском и Новосибирском будет открыт 2 мая 2018 года

14.12.2017 12:06 — Новости Общества | БелТА  
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Регулярный рейс между Минском и Новосибирском будет открыт 2 мая 2018 года
Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. S7 Airlines с 2 мая 2018 года открывает регулярные рейсы из Новосибирска в Минск, соответствующая информация размещена на сайте Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

Авиабилеты уже в продаже.

Прямые рейсы из аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Новосибирска будет осуществляться в 11.10, прилет в аэропорт Минска - в 12.15. Обратный рейс будет отправляться в 13.15 и прибывать в Толмачево в 22.00.

Полеты из Новосибирска в Минск будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров - 8 в бизнес-классе и 156 в экономическом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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