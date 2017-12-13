Депутаты приняли либеральные поправки в Административный кодекс

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла во втором чтении изменения и дополнения в Кодекс об административных нарушениях, передает корреспондент Sputnik в четверг из Овального зала.



© Sputnik / Виктор Толочко В Беларуси на законодательном уровне сокращают конфискацию имущества

Данные поправки направлены на либерализацию административной ответственности для предпринимателей. В первом чтении данный законопроект был принят в конце ноября 2017 года. Одной из значимых изменений норм документа является сокращение статей в КоАП о конфискации имущества.

Представляя во втором чтении в четверг проект закона, председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович, отметил, что главной его задачей является либерализация административной ответственности в экономической сфере.

По его словам законопроектом предлагается снизить размер штрафов для бизнесменов, нарушивших административное законодательство.

Штрафы для предпринимателей-нарушителей снижены, в соответствии с законопроектом, по 45 статьям.

Кроме этого, отметил глава комиссии, из значительного ряда статей КоАП исключается норма о конфискации имущества и денежных средств.