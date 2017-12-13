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Чиновники рассказали, когда стоимость проезда в Минске снова вырастет

14.12.2017 12:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Проезд в общественном транспорте Минска к июлю 2018 года может подорожать на пять копеек, рассказал начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.

Вопросы стоимости проезда, а также дальнейшего развития столичного транспорта были озвучены в среду в столичной мэрии во время обсуждения проект бюджета на 2018 год.

"Расчет доходов произведен с учетом действующего с 1 ноября тарифа на проезд и прогнозируемого увеличения с 1 июля 2018 тарифа до Br0,65 за одну поездку в наземном транспорте и Br0,7 — в метро", — цитирует Афанасьева БелТА.

По его словам, вырученные средства будут направлены на решение задач по сбалансированному развитию автомобильного, городского электрического транспорта и метрополитена в рамках госпрограммы развития транспортного комплекса на 2016-2020 годы.

Кроме того, в будущем году планируется закупить для использования в системе городского общественного транспорта 300 автобусов, 60 электробусов и один состав для метрополитена.

Последний раз проезд в общественном транспорте столицы дорожал 1 ноября. Стоимость талончика и жетона в метро увеличилась на те же пять копеек до соответственно 60 и 65 копеек.

 
Теги: Минск
 
 
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В будущем году минские власти планируют вывести на дороги столицы 300 новеньких автобусов и 60 электробусов, а также закупить еще один состав для метрополитена.

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