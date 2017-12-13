Александр Кудин, заведующий отделением городской детской инфекционной клинической больницы, кандидат медицинских наук, доцент рассказал о том, почему не стоит бояться вируса Коксаки, зачем прививаться от ветрянки и гриппа и как вылечиться от простуды без лекарств.

«Человек в большинстве случаев с вирусными инфекциями справляется сам»

— С какими инфекционными заболеваниями у детей вы чаще всего сталкиваетесь в своей работе?

— Самые распространенные инфекции и у детей, и у взрослых — респираторные. Это то, что в народе называется простудой. Наше отделение также занимается лечением кишечных инфекций, они вторые по частоте.

К нам поступают дети с разными заболеваниями, которые могут сопровождаться рвотой: с пиелонефритами (воспалительное заболевание почек бактериальной этиологии. — Прим. TUT.BY), сейчас из-за сезонности много пациентов с пневмонией, с отитами.

— Если это простая простуда, то в инфекционку же вряд ли отправят?

— В этом случае не надо отправлять, но иногда отправляют. Бывает, что у ребенка высокая температура и мама сильно беспокоится, или врачи решили перестраховаться, поэтому и направляют к нам.

— С лета актуален вопрос по поводу вируса Коксаки. И Минздрав давал рекомендации по этому поводу отдыхающим в Турции, и к нам в редакцию приходили письма читателей, где родители предполагали, что у их детей Коксаки. В то же время на пресс-конференциях медики объясняли журналистам, что фактов вируса Коксаки в Беларуси — нет, и чтобы его определить, нужна лабораторная диагностика.

— Совершенно верно.



Александр Кудин, заведующий отделением городской детской инфекционной клинической больницы, кандидат медицинских наук, доцент

— Но так ли опасен Коксаки?

— Эта популярная тема про Коксаки возникла после того, как в Турции была якобы вспышка этой инфекции. Я не знаю, кто в Турции сказал, что это Коксаки. Ту форму болезни, которая тогда была, чаще всего вызывает энтеровирус 71 типа. Хотя нечто подобное могут вызвать и другие энтеровирусы. Самих энтеровирусов очень много, только их серотипов больше 60-ти. Есть ЕСНО-вирусы, вирусы Коксаки типов А и Б, даже гепатит А вызывает определенный энтеровирус…

Для пациентов и врачей в общем-то не важно, какой энтеровирус вызвал то или иное заболевание. Энтеровирусная инфекция, как большинство вирусных инфекций, не требует никакого специального лечения. Нужны просто терпение, время и небольшая помощь, чтобы легче перенести инфекцию. Человек в большинстве случаев с вирусными инфекциями справляется сам, ему надо только не мешать и немножко помочь.

Поэтому был там Коксаки, или ЕСНО-вирус, или энтеровирус 71 типа — не имеет значения. Чаще всего все заканчивается благоприятно: за пять-семь дней дети выздоровели и забыли об этом. Но любые энтеровирусы способны поражать различные органы, хоть это и бывает редко. Самое неприятное, когда вирус поражает центральную нервную систему и сердце, вызывая развитие менингитов, энцефалитов и кардитов. Эти ситуации требуют специального лечения.

Поэтому в принципе энтеровирусная инфекция не требует лечения, а требует наблюдения. Активно подключаться нужно только при поражении указанных органов.

— При энтеровирусной инфекции обязательно будут понос и высокая температура?

— Энтеровирусы влияют на слизистые дыхательных путей и желудочного тракта, мышечной ткани, сердечной мышцы. Симптомов энтеровирусной инфекции около десятка, поэтому нет четко очерченной специфической картины, как при кори или ветрянке, где мы точно знаем, как должна развиваться болезнь. При энтеровирусной инфекции может быть все, что угодно, в том числе и лихорадка с диареей.

— И сыпь, и температура?

— Температура в таких случаях часто высокая, боль в горле может быть сильнее, чем при ангине.

— Как ребенок может заразиться этой инфекцией?

— Вирус хорошо сохраняется в воде. Ребенок поплавал в бассейне или море, хлебнул воды — и, если не повезло, заразился энтеровирусом. Это самый частный путь передачи. Также, но реже, вирус передается воздушно-капельным путем, контактным, пищевым. Например, человек взял в руки плохо вымытый фрукт, руки плохо помыл и донес вирус до рта или съел немытый плод — и заболел.

— Эти инфекции больше характерны для курортных стран, как Турция?

— Нет. С конца августа — до октября у нас в отделении с этими энтеровирусами лежала почти половина больных. Может, я чуть преувеличиваю, но их было очень много.





— Вы говорите, что ребенка не надо трогать и что ничего страшного с ним не происходит во время энтеровирусной инфекции. Но как тогда его лечить?

— Ему нужно обеспечить хороший отдых, правильное питание, достаточное питье и сбивать температуру, если она очень высокая.

— И она сама пройдет?

— Не поверите, но пройдет.

— И Коксаки?

— Разницы нет. Инфекция Коксаки лечится так же.

— Если у врача есть подозрения на энтеровирусную инфекцию, ее нужно подтверждать лабораторно?

— А зачем? Какой смысл, если все подходы к лечению одинаковые.

— Что в этом случае можно сказать родителям, которые все-таки паникуют. Мы наблюдали за этой паникой и в соцсетях, когда люди выкладывали фотографии детей, и считали, что это что-то крайне опасное.

— Если родители адекватные, то они должны прислушаться к тому, что говорят врачи, а если они не верят врачам, то кто бы ни говорил, они все равно не поверят и будут паниковать, пока ребенок не поправится.

Приведу другой пример: бывает так, что мамы обижаются, когда сюда поступают, и я им ничего не назначаю из лечения. Но значит так нужно вашему ребенку: то есть никак. Когда я заканчивал институт, думал, что чем больше таблеток, тем лучше. Но сейчас я понимаю: чтобы не назначить лекарство, нужно знать значительно больше, чем чтобы его назначить.

«Видел человек десять, которые повторно болели ветрянкой»

— От ветрянки сегодня прививают?

— Прививать начали несколько лет назад, но эта вакцина достаточно дорогая по сравнению с другими вакцинами.

— Почему раньше не прививали?

— У нас не было вакцины.

— Как вам кажется, ребенка от ветрянки лучше привить или пусть переболеет?

— Теоретически лучше привить. Даже если ребенок заболеет после прививки, то болезнь он перенесет легче. Ветрянка у некоторых детей чревата вероятностью развития осложнений. Чаще всего это или гнойные осложнения со стороны кожи и мягких тканей, или поражение нервной системы. Но все это редко бывает. Однако, если это случится конкретно у вашего ребенка, то вам будет безразлична статистика.





— В каком возрасте нужно прививать ребенка от ветрянки и нужно ли повторять вакцинопрофилактику?

— Детям такую прививку можно делать после 6 месяцев. Повторять ее не нужно. Но там сама прививка состоит из двух этапов, при этом прививают живой вакциной. Такие вакцины дают хороший иммунитет с иммунологической памятью, поэтому одного раза хватает на всю жизнь. Человек так или иначе будет контактировать с этим вирусом. Если вирус попадет в подготовленный организм, естественный иммунный ответ разовьется быстрее, и защита будет сильнее.

На мой взгляд, наиболее важно, чтобы привились от ветрянки взрослые, которые ею не болели и не контактировали с больными. Ведь при контакте тоже мог сформироваться иммунитет, и человек даже не знал, что перенес ветрянку в такой скрытой форме.

В целом ветряная оспа у взрослых протекает тяжелее, чем у детей: больше сыпи и сильнее интоксикация. И если вы в детстве не болели и не контактировали с больными ветрянкой, пришли в гости, а вам открыл дверь ребенок в зеленке, то все — время пошло. С этого момента у вас есть три дня, чтобы привиться и тем самым предупредить развитие ветряной оспы.

— Ребенок, который переболел, может заболеть во второй раз?

— Теоретически не должен, но практически — да. Иммунитет после перенесенной инфекции в редких случаях не срабатывает. Я в своей жизни видел человек десять, которые повторно болели ветряной оспой. Пятеро из них — мои студенты. Когда я преподавал в университете, говорил, что все должны увидеть ветрянку, потрогать и заработать иммунитет. Заработали. Ничего — все живы и здоровы.

«Нет таких прививок, которые после вакцинации дают стопроцентную защиту»

— Как узнать, в каком состоянии у тебя иммунная система, не сдавая лабораторный анализ?

— Если человек дожил до пяти-шести лет, а тем более до 20, то никаких больших проблем с иммунной системой у него, скорее всего, нет. Не надо нигде ничего искать. Если человек часто болеет простудами, значит у него есть какие-то особенности работы врожденного иммунитета против вируса. Это может быть на уровне выработки интерферона или на уровне рецепции интерферона, или его разрушения. Там много механизмов, почему может плохо работать эта система.

Если вы уже взрослый человек, то значит, никакого грубого иммунного дефицита у вас нет. Конечно, за исключением ситуаций, когда человек болен СПИДом. Вот если он заработал эту инфекцию, то постепенно иммунодефицит без лечения будет прогрессировать и человек будет часто болеть. Но если вы шесть-восемь раз в год болеете простудой, и так всю жизнь — это особенности организма. Поверьте мне, даже если вдруг вы найдете причину, все равно эту наследственную вещь не исправить.





— Как укрепить иммунитет ребенка?

— Надо правильно и хорошо питаться, отдыхать, заниматься закаливанием и проводить вакцинацию. Ведь поднять иммунитет можно с помощью прививки. Вам предложили вакцинироваться против той же ветрянки — не отказывайтесь, против гриппа — вакцинируйтесь. Во-первых, вы зарабатываете иммунитет против конкретной инфекции, во-вторых, особенностью работы нашей иммунной системы является то, что прежде, чем выработать защиту против конкретного возбудителя, активируются факторы врожденного иммунитета. То есть активируется то, что защищает человека вообще от всего.

Правильное питание важно, потому что 70% всей лимфоидной ткани человека — это иммунная ткань, она сгруппирована в кишечнике. Правильное питание обеспечивает нормальный рост микробов кишечника, а те в свою очередь будут стимулировать местный и общий иммунитет.

Сон тоже важен. Взрослому надо спать не меньше семи часов, у детей потребности больше, им нужно — минимум восемь часов. Поэтому, если ребенок заболел, важно дать ему хорошо отдохнуть. Подремал полчаса, проснулся, хочет поиграть — пусть поиграет, когда вы увидите, что он снова стал какой-то вялый, нужно прилечь. Он может не спать, а просто подремать в спокойном состоянии — и ему станет после этого лучше.

Я сам когда-то проверил этот способ лечения простуды. Три дня вел себя именно так: спал, как хотел, ел, как хотел — и через три дня был здоров. Я был поражен. Другое дело, что взрослый человек себе не может этого позволить. После этого я так больше никогда не расслаблялся. Но я знаю, что это во многих случаях должно помочь, если мы говорим о вирусной инфекции. Но если речь идет о бактериальной, то там чаще всего требуется антибактериальное лечение.

— Но вы знаете, что есть родители, которые в принципе против прививок.

— В Европе отказываются от прививок. В итоге несколько лет назад во Франции было 30 тысяч случаев кори. Там, где отказываются, сразу получают эти инфекции. Ведь их возбудители никуда не делись, они циркулируют.

— В своей практике вы встречали родителей, которые наотрез отказывались прививать ребенка?

— Встречал, но они чем-то из этих инфекций по итогу и болели.

— По кори были вспышки в Украине . Если привитый ребенок поедет туда с родителями, какой шанс, что он может заразиться?

— К сожалению, нет таких прививок, которые после вакцинации дают 100% защиту. Отличный результат, если 95% из привитых детей заработают иммунитет. Но если ребенка привили по всем правилам качественной вакциной, и его состояние во время прививки было нормальное, то вакцинация должна защитить.





— Смысл прививать детей от гриппа в этом году еще есть?

— Пока нет подъема заболеваемости, смысл есть. На мой взгляд, в декабре еще можно спокойно прививаться. Уже какой-то иммунный ответ сформируется даже через семь дней после прививки. Прививать детей против гриппа можно с шести месяцев.

— Может быть так, что родители, которые кутают своих детей в детстве и оберегают от малейшего ветерка, тем самым ухудшают им иммунитет?

— Ухудшить или улучшить иммунтет — это не совсем корректное выражение. Кто-то может получить от родителей генетически высокий уровень иммунитета, но при этом пить, курить и не реализовать его на 100%, поэтому и часто болеть. А у кого-то изначально могут быть исходные данные хуже, но человек реализует все возможности по полной.

«В сезон гриппа к нам в приемное отделение привозят до 150 пациентов в день»

— В чем специфика детской городской инфекционной больницы?

— У нас больница рассчитана на 600 с небольшим коек. И к большому счастью, мы заполнены не всегда, потому что должен быть какой-то резерв коечного фонда. То есть заполняемость должна быть на уровне 70%. Если больше — это значит, что не будет резерва для разобщения детей с разными по этиологии и срокам заболевания инфекциями.

У нас самая большая больница из детских, и она, образно говоря, «самая острая». То есть у нас дети лежат здесь не так долго, как в других детских стационарах, где лечат хронические болезни. В этом плане у нас ситуация отличается — пациенты находятся здесь неделю плюс-минус несколько дней.





— Часто у людей предубеждения по поводу инфекционных больниц: не хотят туда ехать, потому что опасаются подхватить еще какую-нибудь инфекцию. Насколько это оправдано?

— Если бы у нас была возможность, чтобы все пациенты находились в отдельных палатах, то такой риск был бы минимальный. Но сейчас к нам в день в приемное отделение поступает 80 человек, в сезон гриппа — может доходить до 150 больных, сами понимаете, содержать всех в отдельных палатах просто невозможно. В новом корпусе у нас палаты на двоих человек. Но представьте ситуацию, поступают оба пациента с рвотой и температурой, мы их кладем в одну палату, но у одного из них на следующий день развился понос, а у другого — нашли пневмонию. И если понос возник из-за ротавирусной инфекции, то и второй пациент может ею заболеть. Что можно сделать в этой ситуации? Ничего.

С другой стороны, визит в поликлинику всегда несет в себе риск дополнительного инфицирования из-за большого количества больных с различными инфекциями. Или, к примеру, посещение каких-либо массовых мероприятий, или даже крупного магазина может привести к инфицированию. Но мы же от этого не отказываемся. Вопрос должен стоять иначе: нужна ли госпитализация? И если нужна, то, безусловно, следует ехать в больницу, не рассуждая о гипотетической вероятности дополнительной инфекции. А вот «на всякий случай» ехать в больницу не стоит.

Если есть возможность лечиться дома, то надо лечиться дома. Обязательно нужно ехать в больницу, когда у ребенка выраженная вялость, нарушение сознания, повторная многократная рвота, не сбивается температура, судороги, отказ от еды и питья, сниженное мочеотделение. Врач обязательно должен осмотреть малыша, если у него появилась сыпь с высокой температурой, так как в ряде случаев это может быть проявлением очень серьезного заболевания. Но если у ребенка в возрасте старше года температура 38 градусов, которая сбивается, стул три раза и один раз в день рвота, что ему делать в больнице?

— Как часто родители стремятся без показаний покинуть больницу раньше времени?

— Так бывает часто. Они сюда приезжают, им снимают интоксикацию, ребенку становится лучше и многие хотят уехать домой, не до конца вылечившись. Мы старемся этому не припятствовать за редким исключением, когда сами не уверены в том, как болезнь будет дальше развиваться. Это маме кажется, что все хорошо, а на самом деле мы по каким-то признакам понимаем, что здесь не все определено.