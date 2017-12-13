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Свидетели будут иметь право приходить в суды с адвокатом
14.12.2017 12:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Белорусские депутаты приняли во втором чтении проект закона, в соответствии с которым свидетели в суд смогут приходить с адвокатами, передает корреспондент Sputnik в четверг из Овального зала.
© Sputnik/ Инна Гришук
Законопроект направлен на устранение пробелов в законодательстве в части защиты права свидетеля на защиту в суде.
Представляя данный законопроект, член комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Адам Ковалько отметил, что поправки в Уголовно-процессуальный кодекс приняты в целях защиты прав граждан, которые выступают в судах в качестве свидетелей.
"В частности проектом закона предлагается закрепить право адвоката свидетеля, при отсутствии обстоятельств, исключающих его участие в уголовном процессе, представлять его интересы в суде", — сказал он.
Кроме этого, отметил депутат, законопроектом предлагается закрепить норму о том, что адвокат свидетеля может задавать ему вопросы в ходе судебного заседания, знакомиться с судебными протоколами.
© Sputnik / Анна Нефедова
Проектом закона установлена ответственность адвоката свидетеля за разглашение данных предварительного расследования.
В первом чтении данный законопроект был принят 26 июня 2017 года.
Как пояснили эксперты в области уголовного права, инициаторы разработки нормы о праве свидетеля на адвоката исходили из того, что порой свидетели в ходе судебного следствия попадали в статус подозреваемых.
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Данная норма закона позволит защитить права свидетеля в суде, чтобы он не попал в статус подозреваемого.
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