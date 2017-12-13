С мая самолеты из Минска начнут летать в Новосибирск

S7 Airlines со 2 мая 2018 года открывает регулярные рейсы из Новосибирска в Минск. Авиабилеты уже в продаже, сообщает сайт минского аэропорта .

Прямые рейсы из аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Новосибирска в 11:10, прилет в аэропорт Минска в 12:15. из Минска самолет отправляется в 13:15 и прибывает в Толмачево в 22:00. (все вылеты и прилеты указаны по местному времени).

Полеты из Новосибирска в Минск будут выполняться на Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров — 8 в бизнес-классе и 156 в экономическом.

Сейчас билет в обе стороны с вылетом из Минска 2 мая и обратным рейсом 7 мая можно купить за 848 рублей.