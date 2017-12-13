МИНСК, 14 дек — Sputnik. Фильм "Звездные войны: Последние джедаи" доставят на Международную космическую станцию сегодня, чтобы астронавты могли насладиться новым эпизодом саги, об этом сообщил Inverse .

Эту информацию подтвердил журналист Робин Семангал, пишущий о космосе, в своем Twitter.

I received confirmation from Disney and NASA sources that the crew aboard the International Space Station will be screening Star Wars: The Last Jedi.



More details soon. — Robin Seemangal (@nova_road) 12 декабря 2017 г.

"Я получил подтверждение от представителей Disney и NASA, что экипажу на борту Международной космической станции продемонстрируют "Звездные войны: Последние джедаи", — написал он.

Эту информацию подтвердили и в Disney. "Мы сразу же согласились на предложение NASA, потому что астронавты, работающие на МКС, вдохновляют нас на создание подобных картин. Именно благодаря им человек имеет представление о космосе и далеких галактиках", — рассказали там.

Известно, что на борту станции существует видеобиблиотека, в которой представлено более 500 фильмов. Астронавты имеют также доступ в Интернет и имеют возможность общаться с родными и друзьями, находящимися на Земле.

Премьера очередного эпизода "Звездных войн" состоится уже сегодня. В картине вновь появятся известные по предыдущему фильму "Пробуждение силы" персонажи — в том числе Рэй, Финн и Кайло Рен.