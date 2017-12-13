В Кореличском районе построили новый мост через Неман

Жители деревни Синявская Слобода в Кореличском районе, что такое быть отрезанными от большой земли, знают не понаслышке. По карте — прямая дорога от них до центра сельсовета протяженностью несколько километров, но в реальности приходилось ехать в объезд, что занимало не один час.





Теперь все проблемы с маршрутами для жителей Синявской Слободы разрешились. Две недели назад в эксплуатацию был сдан 100-метровый железобетонный мост через Неман. Он буквально вдохнул новую жизнь в заречные деревни.

Этот мост сменил старый деревянный. Тот возвели в конце прошлого века, неоднократно чинили, однако коварный нрав Немана взял свое. Теперь о прежнем мосте напоминают лишь оставшиеся в воде сваи. Местные говорят, что подобных мостов было несколько, но ни один не просуществовал долго. А вот нынешний новострой, предполагают здесь, уже как минимум навек. Строители уверяют, что срок его эксплуатации — 100 лет.









«Длина моста около 100 м, ширина проезжей части — 8 м. Кроме того, оборудованы пешеходные тротуары с двух сторон. Максимальная нагрузка на мост свыше 100 т», — отмечает директор кореличского филиала ДРСУ 158 КУП «Гроднооблдорстрой» Николай Кадлубай. Организация выступила генеральным подрядчиком строительства.

Возведен был объект в течение девяти месяцев. Работы начались весной, а сдали мост в эксплуатацию уже 30 ноября. Стоимость работ — около 3,2 млн рублей. Помимо самого моста и подходов к нему проведены противопаводковые работы: сделана струенаправляющая дамба, а со стороны деревни Синявская Слобода насыпана защитная дамба протяженностью 1,5 км. Самому мосту не страшны ни паводки, ни ледоход.





«Настоящий подарок для всех жителей деревни. Раньше как было? Идешь на работу в соседние Еремичи и не знаешь, удачно через Неман перейдешь или нет. Кладка была, потом мост деревянный, опасный, одно неверное движение и можно искупаться в ледяной воде», — вспоминает 82-летняя жительница Синявской Слободы Анна Клавсуть. Она готова долго рассказывать, как несколько десятилетий назад продукты возили на лодках, и как река еще много в чем определяла быт сельчан.

«Раньше заказывали брикет для отопления. За доставку приходилось платить столько же, сколько за сам брикет», — пенсионерка обсуждает ситуацию с соседкой Екатериной Василевской. В этом ничего удивительного нет. Старый деревянный мост, связывавший Синявскую Слободу с центром сельсовета Еремичами, а также с остальной частью Кореличского района, в последние годы для пропуска грузового транспорта не годился, да и легковушки, признаются местные, пробирались с трудом.





В объезд приходилось ехать и пожарным машинам. Пожарная часть есть в Еремичах, до которых по прямой около 4 км. Но когда в Синявской Слободе загорелся сарай, помощи пришлось ждать около 1,5 часа. Тяжелая техника вынуждена была передвигаться через Новогрудский район, и путь между населенными пунктами растягивался более чем на 60 км. Так же добирались в деревню автолавки, грузовики газовой службы, строительная техника. Причем сказать, что дорога в объезд была качественной, нельзя.





«За рекой оказались четыре деревни: кроме Синявской Слободы, населенные пункты Рудьма, Антонево, Черная. Там в основном живут пожилые люди, которым зачастую необходима помощь. Оказывать ее теперь можно будет быстрее. А еще наши места славятся своей живописностью. Летом здесь полно дачников, отдыхающих. Многие интересуются приобретением недвижимости, строительством жилья», — говорит председатель Еремичского сельского совета Петр Наумович. Едут сюда не только из Кореличей. Например, все популярней эти места становятся у минчан. Есть свободная земля под индивидуальные участки, которую планируют выставить на аукцион. Если раньше развитие сдерживало отсутствие моста, то теперь перспективы у этих мест прибавилось.

Житель деревни Еремичи Леонид Рыжковский радуется, что самый короткий путь к Налибокской пуще, богатой грибами, другими дарами леса, лежит через новый мост. Поэтому рады его возведению не только, те, кто жил за рекой. Сократится дорога к угодьям и для лесничества, сэкономят на доставке дров жители сельсовета.





О том, сколько разных мостов было, как они не выдерживали испытания временем и рекой, может долго рассказывать староста Синявской Слободы Николай Павлюковский. Его можно назвать одним из инициаторов постройки нового моста: несколько лет назад мужчина обратился с этой просьбой в органы власти, в том числе и к депутатам. Процесс пошел.

«В 40-е годы после войны здесь даже был паром. На двух трофейных лодках был закреплен настил, привязана веревка, с берега на берег переправляли не только людей, но и повозки», — говорит Николай Павлюковский. В горячий сезон, вспоминает он, на паром выстраивались километровые очереди из груженых сеном телег. Сенокосы здесь были издавна, земля-то очень плодородная. Однако из-за ограничений, так как по старому мосту ни трактор, ни грузовик пройти не могли, обрабатывать угодья стало попросту невыгодно. В убыток загоняли огромные перепробеги — до 60 км в сторону.





«За рекой около 2,5 тыс. га сенокосов и пахотной земли. В последние годы она не обрабатывалась. Сейчас проведем мелиорацию, рекультивацию земель, посеем травы, начнем заготавливать корма. Важно, что по новому мосту пройдет и тяжелая машина и энергонасыщенная сельхозтехника. Использование земель позволит заготавливать больше кормов, увеличить дойное стадо, что, естественно, положительно скажется на экономике хозяйства, его развитии, — рассказал директор государственного предприятия „Царюка“ Александр Лейко. — По территории хозяйства протекает сразу несколько рек. В 2016 году здесь были возведены три деревянных мостах через приток Немана Ушу. Эти переправы также стратегические, ведь ведут к важным земельным угодьям».



