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Служившил в казачьем полку в ЛНР. В Гомеле суд вынес приговор еще по одному делу о наемничестве

14.12.2017 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В областном суде завершились слушания по делу 29-летнего уроженца Гомеля, который состоял в рядах казачьего полка на территории ЛНР. По версии обвинения, белорус в конце лета 2015 года выехал через приграничный пункт из России в Украину, сообщает «Гомельская правда».


На территории самопровозглашенной Луганской народной республики гомельчанин вступил в вооруженное формирование одной из противоборствующих сторон — казачий полк, где его зачислили в рядовые. Выдали служебное удостоверение, боевое оружие, форменное обмундирование и необходимые продукты питания. Почти год в составе вооруженного формирования мужчина участвовал в военных учениях, обучающих стрельб, выполнял хозяйственно-бытовые и другие задачи.

Во время судебного заседания обвиняемый не отрицал, что состоял в казачьем полку, но утверждал, что не являлся военнослужащим, не имел огнестрельного оружия и не участвовал в военных действиях. Он вступил в одно из российских общественных объединений и принял присягу на верность. После чего был отправлен с гуманитарной миссией на территорию Украины, которая контролируется силами ЛНР. Там пробыл до января 2017 года, периодически выезжал в Ростовскую область, затем решил вернуться домой в Гомель.

По словам гомельчанина, казаки полка принимали участие в боевых действия на стороне ЛНР, однако сам казачий полк как военное подразделение в боевых действиях не участвовал. Белорус, помимо сбора и распределения гуманитарной помощи, собирал сведения для казачества и делал различные информационные ролики. Кроме того, принимал участие в создании базы данных военнослужащих двух других частей вооруженных сил ЛНР и выполнял различные поручения. Также мужчина подтвердил, что носил форменное обмундирование казака и служебное удостоверение, которое ему выдали еще в Ростовской области для беспрепятственного проезда через блок-посты на территории ЛНР при доставке гуманитарной помощи. Правда, почему в этом удостоверении указано на принадлежность к подразделению иного военного гарнизона и наличие у него огнестрельного оружия, гомельчанин пояснить не смог.

Мужчину признали виновным в участии его как гражданина Беларуси на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, без уполномочия государства, при отсутствии признаков преступления, и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

За последний месяц это второе уголовное дело по наемничеству, которое рассматривали в Гомеле. 16 ноября областной суд вынес приговор 41-летнему жителю Речицы за участие в военных действиях на территории ДНР. Мужчину признали виновным в идеологическом наемничестве без наличия корыстной составляющей и приговорили к двум годам «химии».

 
Теги: Гомель
 
 
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Во время судебного заседания обвиняемый утверждал, что не являлся военнослужащим, не имел огнестрельного оружия и не участвовал в военных действиях.

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