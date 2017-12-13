Новый детский сад на 240 мест открыли в Могилеве в микрорайоне Казимировка. Бассейн в саду пока достраивают — он должен заработать в первом квартале 2018 года. По словам главы Могилевской области Владимира Доманевского, в новом учреждении с комфортом можно разместить даже 300 детей — и так, скорее всего, и будет.





Трехэтажное здание детского сада № 117 выделяется среди новостроек и строящихся высоток в спальном районе ярким фасадом. И пока буквально в паре десятков метров от него громко переговариваются рабочие в строительных люльках, малыши уже пришли знакомиться друг с другом, воспитателями и новыми игрушками. А с понедельника, 17 декабря, сад заработает на полную катушку.

— Мы так долго ждали открытия! Его анонсировали то на сентябрь, то на ноябрь. А в старый садик тут, в Казимировке, мы не попали — не успели. Зато сейчас пойдем в новый! Не терпится увидеть, какой он, — говорит мама 3-летнего малыша, который с удовольствием обследует новую площадку на территории сада.





По словам Владимира Доманевского, вопрос об острой необходимости строительства в Казимировке нового детского сада подняли местные жители в 2015 году.

— Это была одна из встреч в преддверии выборов главы государства, — рассказал председатель Могоблисполкома на открытии садика. — Мы согласились: с учетом перспектив развития района, сад нужен. А выходить родителям в 7 утра из дома, толкаться с ребенком в общественном транспорте, чтобы отвезти его в далекий детский сад, неправильно.

Владимир Доманевский отметил, что два других детских сада в Казимировке переполнены на 30%. А вообще же Могилев уже обеспечен дошкольными учреждениями на 99%.





В детском саду № 117 есть отдельный медблок с кабинетами массажа, физио- и светолечения, есть комнаты для проведения ингаляций и парафинового прогревания. Кухня оборудована вместительным пароконвектором и современной печью.









































По словам председателя Могилевского горисполкома Владимира Цумарева, уже принято предварительное решение о строительстве рядом с детским садом типовой школы на 1040 мест — такой же, как СШ № 45.

— Тогда мы получим образовательный комплекс. Для этого уже формируется инвест-программа, — сказал глава Могилева. — Есть проектная документация и на поликлинику, но пока на нее нет денег.



