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"Ушла и оставила нас всех гореть". Как хозяйка устроила пожар в захламленной до потолка квартире
14.12.2017 13:26 — Новости Общества | Tut.by
Вчера в пятиэтажке в Чижовке из-за оставленной без присмотра свечи случился
Возгорание произошло примерно в три часа дня на втором этаже в двухкомнатной квартире. Хозяйки в это время дома не было. Прибывшие на место пожарные эвакуировали четырех человек, в том числе двоих маленьких детей. Пожар ликвидировали.
Как пояснили в Минском городском управлении МЧС, причиной пожара стала свеча, которую хозяйка оставила зажженной. Пробираться и искать очаги возгорания пришлось через балкон. Чтобы попасть в квартиру — вырезали дверь и выбрасывали вещи из квартиры. Территория возгорания составила восемь квадратных метров.
— Внутри пожарные обнаружили, что квартира захламлена разными вещами. Где-то приходилось пробираться ползком. Из-за этих вещей образовался сильный дым, поэтому пришлось эвакуировать людей. Было спасено семь человек.
Квартира проблемная для жильцов дома, но на учете хозяйка квартиры нигде не состоит.
«Выбрасывает один пакетик, возвращается с мусорки и несет четыре таких»
Мы приходим в дом на Голодеда спустя пару часов после того, как здесь, потушили пожар. У второго подъезда с парадной и обратной стороны дома — по горе мусора. Подъезд в это время моет одна из жительниц дома. Соседи на улице обсуждают пожар.
«Что, опять богомолка?», — говорит Надежда своей подруге, показывая с улицы на окна квартиры, где и было возгорание.
О хозяйке квартиры, где был пожар, известно немного. Ее зовут Ирина, ей 53 года. По словам соседей, которые живут в доме давно, изменения в поведении женщины стали происходить после того, как умерла ее сестра. Вдвоем они работали медсестрами на ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Сестра после возвращения из Чернобыля умерла, а Ирина начала носить в квартиру вещи с мусорки.
«Идет выбрасывать один пакетик, возвращается и несет обратно четыре таких», — говорят соседи.
За несколько лет женщина собрала вещей столько, что ночевать в квартире ей было негде — спала на кресле в прихожей. Домой Ирина никого не пускала.
«Даже когда у нее мама умерла, она вынесла тело в подъезд и вызвала скорую», — говорит соседка этажом выше Марина.
Детей и семьи у женщины нет.
В последнее время Ирина работала продавцом в церковной лавке, ходила в храм.
Все, что собирала женщина все эти годы, соседи смогли увидеть после того, как пожарные снесли дверь квартиры. Внутри даже после того, как проход расчистили, все доверху заполнено горой мусора: часами, бутылками, одеждой, сумками, коробками. Местами на стенах виднеются иконы.
«Это моя святынька. Это нельзя выбрасывать»
Надежда жила в этом доме прямо над Ириной шесть лет, а недавно они с семьей съехали. В день пожара женщина пришла на Голодеда навестить куму, а в итоге застала пожар.
— Сегодня я в 12 часов спускаюсь в подъезде, вижу, она какие-то свои баулы поставила. Я говорю: «Ира, у вас воняет, что-то горит? Давайте пожарных вызовем!». Она сказала, что уже со всем справилась. При этом поставила свои баулы в квартиру, закрыла дверь, просто ушла и оставила нас всех здесь гореть.
Как рассказывают соседи, Ирина в последнее время в квартире не живет, а приходит домой только выгулять собаку.
Надежда показывает на кучу мусора у подъезда и говорит, что это те вещи хозяйки, которые вынесли из квартиры, чтобы освободить проход в прихожей.
По словам женщины, от соседки были проблемы и раньше.
— В 2012 было точно такое возгорание от свечи. Потому что света у нее нет, воды нет. Там в квартире полная мусорка. Вызвали пожарных, они в прошлый раз такую же кучу мусора вынесли, мы тогда чудом не задохнулись. Когда Ирину в больнице откачали, она вернулась домой и четыре часа весь этот мусор обратно заносила домой со словами: «Это моя святынька. Это нельзя выбрасывать».
Из-за свалки, которую в квартире организовала Ирина, неприятный запах есть и в квартире этажом выше.
— Вещи ребенку постираю, развешу в ванне, а они воняют, как со свалки. Заходишь к соседке напротив — все нормально, возвращаешься домой — вонь невыносимая.
«Два часа хлам этот выгружали»
Надежда рассказывает, что ни с кем из экстренных служб хозяйка квартиры на контакт не идет. Пожарным и милиции не открывает.
После того, как Ирина затопила соседей, специалисты из ЖЭСа пригрозили выломать дверь. Тогда женщина дала добро им войти в помещение. За то, что Ирина затопила соседей, ЖЭС подал на нее в суд. Но на слушание женщина не явилась и получила только штраф — 40 рублей за неуважение к суду. Предлагал ЖЭС и бесплатно организовать вывоз мусора, но Ирина ни в какую не соглашалась.
Этажом выше живет Татьяна. По ее словам, соседи обращались за помощью даже к батюшке, объяснили ситуацию. Но он никак не отреагировал.
У квартиры Ирины посмотреть на то, что женщина накопила за многие годы, останавливаются соседи и обсуждают ситуацию.
— Пожарные сказали, что если бы была открыта хоть одна форточка, тут бы взлетел весь дом, когда открыли дверь. Из-за того, что все захламлено и оно постепенно тлело. Они как дверь открыли, тут прямо открытое пламя было. Тушили хоть и долго, но приехали очень быстро. Два часа хлам этот выгружали.
Поднимаемся на этаж выше к семье, которая вызвала пожарных.
Настя и Сергей воспитывают двухлетнего сына и девятилетнюю дочь. Это их в день пожара пришлось эвакуировать.
— Соседи еще в 12 часов заметили задымление. А часам к трем дымовуха была такая, что в подъезде не видно было ничего. Выбежала на балкон, попросила дядю Колю (местный смотритель дома. — прим. TUT.BY) открыть подъезд и вызвала пожарных.
Настя говорит, что в последнее время в квартире у Ирины все вещи, которые она желала хранить у себя, не помещались. Ставила на лестничной клетке, а потом несла в квартиру. Соседи, если успевали, пытались выбрасывать этот мусор. Но женщина все равно все несла обратно.
— Мы и сами пытались с ней пообщаться. Но она совершенно неуправляемый человек. Даже в ЖЭС писали с первого этажа жильцы, когда купили там квартиру. Во-первых, там все воняет, во-вторых, по периметру комнаты выделяются какие-то темные подтеки. Там люди даже не могут ремонт сделать, потому что неизвестно, что будет дальше.
Мы выходим из квартиры Насти и Сергея и слышим, как в подъезде играет музыка. На пятом этаже тот самый смотритель дома дядя Коля включил магнитофон на всю громкость и оставил его на площадке.
Дядю Колю мы встречаем только на втором этаже. Он помогает женщинам убирать на лестничной площадке и говорит: «Я здесь за всем смотрю! А сегодня вот, не усмотрел».
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Напомним, что в Беларуси поведение жильцов в многоквартирном доме регулируется Жилищным кодексом и постановлением Совмина № 399 о правилах пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений. При нарушении этих правил предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 базовых величин. Если административное нарушение фиксируют три раза за год, то ЖКХ вправе подавать в суд на жильца, и там будут решать вопрос о его выселении.
Пожарные советуют соседям обращать внимание ЖЭСа, администрации, милиции, МЧС на проблемных жильцов. Тогда структуры будут заниматься профилактической работой, чтобы попытаться избежать подобных ситуаций как на Голодеда.
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Женщина несколько лет с мусорки носила вещи в квартиру. Посмотрите, к чему это привело.
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