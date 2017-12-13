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Заснеженные пейзажи, которых в ближайшее время не предвидится. Минское море с высоты
14.12.2017 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Зима в этом году
Снег, который выпал в конце прошлой недели, растаял за пару дней. Но мы успели полетать над Минским морем и заснять красивые зимние пейзажи.
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Зима в этом году запаздывает примерно на месяц, говорят белорусские синоптики. Температура на два-три градуса выше климатической нормы. По народным приметам...
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