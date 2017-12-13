Заснеженные пейзажи, которых в ближайшее время не предвидится. Минское море с высоты

Зима в этом году запаздывает примерно на месяц, говорят белорусские синоптики. Температура на два-три градуса выше климатической нормы. По народным приметам долгой зимы у нас не будет, сильных снегопадов — тоже.

Снег, который выпал в конце прошлой недели, растаял за пару дней. Но мы успели полетать над Минским морем и заснять красивые зимние пейзажи.

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