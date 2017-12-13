Белорусские санатории на Новый год будут заполнены на 100%

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Белорусские санатории на новогодние праздники выкуплены на 100%, заявил сегодня на пресс-конференции директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"На Новый год все санатории будут заполнены на 100%, причем путевки были реализованы задолго до праздников. Период новогоднего заезда — с 25 декабря по 8 января. То есть путевки на 14 пользовались наибольшим спросом. Хотя некоторые санатории предлагали путевки на 7 дней, особенно для иностранцев ", — отметил Болбатовский.

При этом стоимость путевок, по его словам, существенно не изменилась. Лечебная база будет работать в штатном режиме, гостям будет доступен стандартный пакет лечебных мероприятий.

Существенным отличием станет новогодний ужин, за которым гостям предложат заплатить в среднем 100-120 рублей на человека. Минимальная стоимость ужина составит 80 рублей, а максимальная, по словам Болбатовского – 200 рублей.

"Кроме того, новогодний заезд будет отличаться тем, что он включает дополнительные мероприятия — экскурсионные программы, шоп-туры для иностранцев, молебны на католическое и православное Рождество в тех учреждениях, где это возможно. Почти во всех учреждениях будут организованы праздничные представления для детей, гулянья на природе с приготовлением традиционных блюд национальной кухни и концерты звезд белорусской эстрады, новогодний банкет", — добавил Болбатовский.

Он также рассказал, что среднегодовая заполняемость белорусских здравниц составляет более 80%. Устойчиво растет выручка от свободной продажи путевок, а также от экспорта услуг.

Около 60% отдыхающих в белорусских санаториях по-прежнему – это граждане Беларуси. до 90% иностранцев, которые выбирают оздоровление в республике, это россияне. Однако с увеличением срока безвизового въезда в Беларусь, полагает Болбатовский, иностранное представительство в местных здравницах может расшириться.