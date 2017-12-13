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Пинские трикотажники оденут в шарфы и шапки белорусских олимпийцев и простых людей

14.12.2017 13:58 — Новости Общества | Tut.by  
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На ОАО «Полесье» приступили к изготовлению комплектов теплых вещей для белорусской делегации, которая в феврале 2018 года примет участие в XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Корея), пишет «Медиа-Полесье».


Фото: ОАО «Полесье»

Пинчане изготовят 230 комплектов шапок, шарфов и перчаток для национальной команды Беларуси, рассказала Медиа-Полесью начальник отдела маркетинга предприятия Татьяна Антошук. Аксессуары будут выполнены в красном и сером цвете. На них будет нанесена снежинка, стилизованная под национальный орнамент.

Кроме спортсменов, тренеров и других участников белорусской спортивной делегации, приобрести вещи с олимпийской атрибутикой сможет любой желающий. На ОАО «Полесье» поступила заявка на выпуск еще 2 тысяч подобных изделий, которые будут реализовываться через торговые сети страны.


Фото: ОАО «Полесье»

— Думаю, что к концу января 2018 года шарфы и шапки олимпийского дизайна можно будет купить в магазинах, — говоритТатьяна Антошук.

По словам специалиста, коллекция одежды для белорусских олимпийцев на Игры-2018 была разработана минским дизайнером Людмилой Лабковой. А ОАО «Полесье» участвовало в разработке аксессуаров, поэтому на пинском предприятии и был размещен престижный заказ.


Фото: ОАО «Полесье»
 
 
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Аксессуары будут выполнены в красном и сером цвете. На них будет нанесена снежинка, стилизованная под национальный орнамент.

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