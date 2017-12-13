Сколько действительно стоит проезд в Минске?

МИНСК, 14 дек — Sputnik. После возможного повышения стоимости общественного транспорта в столице талончики и жетоны в метро по-прежнему не будет покрывать себестоимость данных услуг, сообщает Sputnik.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Минска была повышена с 1 ноября: билет в наземном транспорте стоит 60 копеек, а в метро — 65. До следующего лета чиновники обещают не поднимать стоимость.

Поднимут еще на пять копеек

Как в четверг заявил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев, чиновники провели расчет возможных доходов транспортников в следующем году на основе действующих тарифов на проезд, а также возможного повышения стоимости.



© Sputnik / Виктор Толочко Минтранс: цена проезда в транспорте не будет равна себстоимости

По словам Афанасьева, с 1 июля тарифы на проезд в городском общественном транспорте вырастут еще на пять копеек: до 65 копеек за наземный транспорт и 70 копеек в минском метрополитене.

Вырученные средства обещают направить на развитие общественного транспорта и метрополитена, а также закупить три сотни новых автобусов, 60 электробусов и новый состав метрополитена.

Когда платить будем по себестоимости?

В апреле текущего года, когда были установлены тарифы на проезд в городском транспорте на уровне 55 копеек, а метро — 60, представители "Минсктранса" уже комментировали уровень окупаемости.

Так, заявлялось о том, что весной минчане покрывали 60% расходов на услуги общественного транспорта. Исходя из подобных расчетов, весной реальная стоимость проезда составляла около рубля. Какова ее стоимость сегодня — чиновники пока не называют.

Ранее некоторые чиновники предлагали поднять стоимость проезда в общественном транспорте до рубля, однако позже эту идею не поддержали. Ранее озвучивались также инициативы по увеличению штрафов за безбилетный проезд и иных методах мотивации граждан оплачивать поездки, однако они также пока приняты не были.

Когда стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до реальной себестоимости — столичные власти не объявляют. В то же время по другой категории трат на услуги ЖКХ уже с января белорусы будут платить по полной стоимости.