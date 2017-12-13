Британский хирург оставлял свой автограф на печени пациентов

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Британский хирург Симон Брэмхолл выжег медицинским лазером инициалы на донорской печени двух своих пациентов, сообщило издание Guardian .

По информации газеты, инициалы 53-летнего хирурга были обнаружены его коллегами во время проведения пациентам повторной операции.

Брэмхолл использовал для "написания" двух первых букв своих имени и фамилии аргоновый лучевой коагулятор, применяющийся для прижигания сосудов. Оставленные таким лазером метки в целом не нарушают деятельность органа и со временем исчезают.

По данным газеты, Брэмхолл трудился хирургом в госпитале королевы Елизаветы II, расположенном в Бирмингеме, 12 лет. Он также учил студентов, аспирантов и занимался исследовательской деятельностью. Хирург был отстранен от врачебной практики после того, как стало известно о его поступках.

В то же время одна из пациенток хирурга заявила, что его следует вернуть в госпиталь. Женщина полагает, что написанные инициалы на пересаженной печени не являются чем-то действительно плохим, особенно в свете того, что врач спасает людям жизни.