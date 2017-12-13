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Британский хирург оставлял свой автограф на печени пациентов
14.12.2017 14:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Британский хирург Симон Брэмхолл выжег медицинским лазером инициалы на донорской печени двух своих пациентов, сообщило издание
По информации газеты, инициалы 53-летнего хирурга были обнаружены его коллегами во время проведения пациентам повторной операции.
Брэмхолл использовал для "написания" двух первых букв своих имени и фамилии аргоновый лучевой коагулятор, применяющийся для прижигания сосудов. Оставленные таким лазером метки в целом не нарушают деятельность органа и со временем исчезают.
По данным газеты, Брэмхолл трудился хирургом в госпитале королевы Елизаветы II, расположенном в Бирмингеме, 12 лет. Он также учил студентов, аспирантов и занимался исследовательской деятельностью. Хирург был отстранен от врачебной практики после того, как стало известно о его поступках.
В то же время одна из пациенток хирурга заявила, что его следует вернуть в госпиталь. Женщина полагает, что написанные инициалы на пересаженной печени не являются чем-то действительно плохим, особенно в свете того, что врач спасает людям жизни.
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Хирург был отстранен от врачебной практики после того, как стало известно о его поступках.
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