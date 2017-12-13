ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британский хирург оставлял свой автограф на печени пациентов

14.12.2017 14:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Британский хирург Симон Брэмхолл выжег медицинским лазером инициалы на донорской печени двух своих пациентов, сообщило издание Guardian.

Британский хирург оставлял свой автограф на печени пациентов
В Лондоне врачи перепутали анализы и удалили грудь не той пациентке

По информации газеты, инициалы 53-летнего хирурга были обнаружены его коллегами во время проведения пациентам повторной операции.

Брэмхолл использовал для "написания" двух первых букв своих имени и фамилии аргоновый лучевой коагулятор, применяющийся для прижигания сосудов. Оставленные таким лазером метки в целом не нарушают деятельность органа и со временем исчезают.

По данным газеты, Брэмхолл трудился хирургом в госпитале королевы Елизаветы II, расположенном в Бирмингеме, 12 лет. Он также учил студентов, аспирантов и занимался исследовательской деятельностью. Хирург был отстранен от врачебной практики после того, как стало известно о его поступках.

В то же время одна из пациенток хирурга заявила, что его следует вернуть в госпиталь. Женщина полагает, что написанные инициалы на пересаженной печени не являются чем-то действительно плохим, особенно в свете того, что врач спасает людям жизни.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хирург был отстранен от врачебной практики после того, как стало известно о его поступках.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пинские трикотажники оденут в шарфы и шапки белорусских олимпийцев и простых людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика