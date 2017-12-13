На Якуба Коласа установили большую рекламу Huawei, которую город запретил на Немиге

На днях на доме на площади Якуба Коласа установили большую рекламу Huawei вместо той, которая должна была быть на многоэтажке на Сторожевской. Таким образом, закончилась спорная история, тянувшаяся почти год.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Рекламу Huawei на Независимости, 48 установили в понедельник, 11 декабря. Об этом TUT.BY рассказал директор компании «Колорэкспресс» Александр Гильбурд, которая занималась монтажом конструкции. Согласно договору с городом, реклама Huawei установлена тут на пять лет.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, еще в первой половине 2017 года минская компания «Колорэкспресс» должна была на 5 лет установить рекламу компании Huawei на крыше дома на улице Сторожевской, который хорошо виден с проспекта Победителей. Заказ оценивался в 432 тысячи долларов.



Так должна была выглядеть реклама

Были получены все согласования, и в начале года начался монтаж конструкции. Но вскоре город сначала приостановил работы, а потом аннулировал разрешение на установку. Китайской компании предложили подыскать другое место для размещения рекламы.

Чиновники объясняли свое решение тем, что конструкция была согласована с теми руководителями, которые сейчас не работают. Мол, раньше в комитете архитектуры эти функции были возложены на одного человека, но уже на протяжении двух лет такие вещи согласовываются с главой города и потом утверждаются рабочей группой. А с учетом в том числе идеологической значимости проспекта Победителей реклама Huawei туда не вписывается, рассказывали в Мингорисполкоме.

В итоге город и инвестор пришли к компромиссу и договорились, что вместо Сторожевской реклама Huawei появится на доме на площади Якуба Коласа. Гильбурд оценивал убытки от произошедшего в 150 тысяч долларов, а конструкцию на Немиге демонтировали в конце ноября.