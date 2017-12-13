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На Якуба Коласа установили большую рекламу Huawei, которую город запретил на Немиге
14.12.2017 15:01 — Новости Общества | Tut.by
На днях на доме на площади Якуба Коласа установили большую рекламу Huawei вместо той, которая должна была быть на многоэтажке на Сторожевской. Таким образом, закончилась спорная история, тянувшаяся почти год.
Рекламу Huawei на Независимости, 48 установили в понедельник, 11 декабря. Об этом TUT.BY рассказал директор компании «Колорэкспресс» Александр Гильбурд, которая занималась монтажом конструкции. Согласно договору с городом, реклама Huawei установлена тут на пять лет.
Напомним, еще в первой половине 2017 года минская компания «Колорэкспресс»
Были получены все согласования, и в начале года начался монтаж конструкции. Но вскоре город сначала приостановил работы, а потом аннулировал разрешение на установку. Китайской компании предложили подыскать другое место для размещения рекламы.
Чиновники объясняли свое решение тем, что конструкция была согласована с теми руководителями, которые сейчас не работают. Мол, раньше в комитете архитектуры эти функции были возложены на одного человека, но уже на протяжении двух лет такие вещи согласовываются с главой города и потом утверждаются рабочей группой. А с учетом в том числе идеологической значимости проспекта Победителей реклама Huawei туда не вписывается, рассказывали в Мингорисполкоме.
В итоге город и инвестор
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Закончилась спорная история, которая тянулась почти год.
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