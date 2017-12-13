14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД инициировало создание нового интернет-ресурса для противодействия наркомании и помощи наркозависимым. Об этом сообщил сегодня журналистам на совещании по совершенствованию взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактике наркомании начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

После общения с наркозависимыми и специалистами из общественных организаций МВД пришло к выводу, что те массивы информации, которые есть в обществе, разрозненные, гражданин не может получить требуемую информацию. "В этой связи министерство выступило инициатором нового информационного ресурса, который будет ориентирован на зависимых, созависимых, детей, подростков, неравнодушных граждан. В нем будет содержаться вся информация, которая будет доступна для конкретно взятого человека, с его конкретной проблемой. То есть мы выводим профилактику и предупреждение на качественно новый уровень. Коммуникация будет вестись между человеком и человеком, ресурс даже администрироваться будет не нами", - отметил Геннадий Казакевич.

Ресурс заработает в этом году, а сейчас доступен в тестовом режиме. Он будет интерактивным - консультанты в режиме онлайн или по телефону будут давать ответы на вопросы. Весь массив информации, который необходим, уже есть.

Сегодня в Минске проходит третье межведомственное координационное совещание. Обсуждается ход реализации декрета №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", комплексного плана мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, на 2017-2018 годы. Зарубежным опытом в сфере партнерства государства и гражданского общества поделится региональный советник УНП ООН по вопросам наркомании и ВИЧ в странах Восточной Европы Жаннат Космухамедова.

Совещание организовано МВД Беларуси и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Помимо сотрудников милицейского ведомства участие в нем принимают специалисты Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Государственного комитета судебных экспертиз, Комитета государственного контроля, министерств информации, здравоохранения, образования, труда и социальной защиты, иностранных дел, Национального банка, а также представители духовенства и общественных организаций.-0-