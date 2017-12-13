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Самолет Airbus A380 "нарисовал" рождественскую елку в небе Германии
14.12.2017 15:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Лайнер авиакомпании Airbus нарисовал елку с украшениями в небе над Германией, сообщил портал Flightradar24.
Пассажирский самолет Airbus A380 выполнял тренировочный полет – он вылетел из Гамбурга и вернулся в этот же город. "Елочный" полет продолжался почти пять с половиной часов.
"Рождественский подарок от Airbus A380. Рождественская елка и верхушка – самолет Airbus A380", – говорится в сообщении портала в Twitter.
Пилоты различных самолетов зачастую "рисуют" различные изображения при тренировочных полетах. Так, в августе текущего года лайнер Boeing 787 "нарисовал" в США проекцию двигателя Rolls Royce.
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Пассажирский самолет Airbus A380 выполнял тренировочный полет – он вылетел из Гамбурга и вернулся в этот же город.
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