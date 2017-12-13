МИНСК, 14 дек – Sputnik. Лайнер авиакомпании Airbus нарисовал елку с украшениями в небе над Германией, сообщил портал Flightradar24.

Пассажирский самолет Airbus A380 выполнял тренировочный полет – он вылетел из Гамбурга и вернулся в этот же город. "Елочный" полет продолжался почти пять с половиной часов.

"Рождественский подарок от Airbus A380. Рождественская елка и верхушка – самолет Airbus A380", – говорится в сообщении портала в Twitter.

An early Christmas gif from the @Airbus A380.



See how Airbus drew their tree at https://t.co/YQPtQ179tG pic.twitter.com/ah1eBzFGGY — Flightradar24 (@flightradar24) 13 декабря 2017 г.

Пилоты различных самолетов зачастую "рисуют" различные изображения при тренировочных полетах. Так, в августе текущего года лайнер Boeing 787 "нарисовал" в США проекцию двигателя Rolls Royce.