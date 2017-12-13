В Беларуси задержали двух россиян, разыскиваемых на родине за тяжкие преступления

Правоохранители Беларуси и России в течение суток задержали в Витебске и Гомельской области двух человек, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений на территории страны-соседки. Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси Руслан Баязитов.

13 декабря около 17.00 от сотрудников УМВД России по Смоленской области поступила ориентировка на розыск Nissan белого цвета. Водителя автомобиля разыскивали по подозрению в убийстве кассира-оператора, совершенном рано утром на автозаправочной станции в Велиже Смоленской области. Мужчина похитил более 260 тысяч российских рублей и скрылся. Камеры видеонаблюдения зафиксировали модель и номер машины. Также была получена информация, что автомобиль пересекал границу в Лиозненском районе.

В Витебской области незамедлительно ввели специальный план мероприятий. На розыск машины и водителя ориентировали все наряды.

Витебские милиционеры установили, что подозреваемый россиянин находится в гостинице «Лучеса» в областном центре. 31-летнего мужчину, судимого за кражу и незаконный оборот наркотиков, задержали с помощью ОМОНа. У него были деньги, похищенные на АЗС.

Кроме того, в ночь на 13 декабря витебские правоохранители во взаимодействии с гомельскими коллегами и пограничниками при попытке пересечения границы в пункте пропуска «Новая Гута» и въезда в Украину задержали 37-летнего лидера этнической организованной преступной группы.

«Члены банды подозреваются в совершении разбойных нападений на частные домовладения предпринимателей в Москве и Московской области. Последнее из них они совершили 7 декабря. Забирая из домов деньги и ювелирные украшения, преступники применяли насилие и холодное оружие», — сообщил Руслан Баязитов.

Участников организованной преступной группы задержали в Одинцово российские правоохранители, сразу после задержания их главаря.

Обоих подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений передали правоохранителям России.