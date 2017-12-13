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Путин рассказал, как обеспечивали безопасность его визита в Сирию
14.12.2017 15:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что давно планировал поездку в Сирию и как только это позволили условия безопасности, совершил полет на авиационную базу Хмеймим. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции.
Министерство обороны РФ
На ранее обнародованных кадрах полета президентского самолета было видно, как его сопровождали российские истребители.
"Что касается обеспечения безопасности, то ее обеспечивали наши военнослужащие и на земле, потому что — специалисты это знают — самые опасные моменты таких событий — это посадка и взлет самолета, который может быть целью ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса-Sputnik.)",- сказал Путин.
"Но летчики, я посмотрел, как они не просто летели рядом, они при посадке ушли ниже нашего самолета. Сопла боевых машин разогреваются гораздо сильнее, чем двигатели гражданского самолета, и они, по сути, прикрывали наш самолет", — сказал российский президнет.
Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим,
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Российский президент давно планировал поездку в Сирию и как только безопасность позволила, воспользовался возможностью.
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