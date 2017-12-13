Путин рассказал, как обеспечивали безопасность его визита в Сирию

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что давно планировал поездку в Сирию и как только это позволили условия безопасности, совершил полет на авиационную базу Хмеймим. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции.



Министерство обороны РФ Российские военные начали возвращаться из Сирии

На ранее обнародованных кадрах полета президентского самолета было видно, как его сопровождали российские истребители.

"Что касается обеспечения безопасности, то ее обеспечивали наши военнослужащие и на земле, потому что — специалисты это знают — самые опасные моменты таких событий — это посадка и взлет самолета, который может быть целью ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса-Sputnik.)",- сказал Путин.

"Но летчики, я посмотрел, как они не просто летели рядом, они при посадке ушли ниже нашего самолета. Сопла боевых машин разогреваются гораздо сильнее, чем двигатели гражданского самолета, и они, по сути, прикрывали наш самолет", — сказал российский президнет.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.