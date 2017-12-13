«Mama Pro»: для мам и пап

Сегодняшние мамы и папы все с большей ответственностью относятся к беременности и здоровью младенца. Но ответы на свои вопросы они, как правило, ищут на форумах и у состоявшихся мамочек, которые не всегда профи в этих вопросах.

А ведь так просто задать вопрос специалисту, чьей профессией является ведение беременности и роды! И подтверждение этому – республиканский конгресс «Mama Pro». Удачно стартовав в Минске в октябре 2017 года, «Mama Pro» отправился в регионы – и первым городом, перенявшим эстафету, стал Могилев.

Открытый диалог между врачами и пациентами, обмен информацией и опытом в сфере беременности и родовспоможения, снижение беспокойства будущих и молодых родителей стали основными целями конгресса. В один день и на одной площадке родители могли получить всю необходимую информацию о ведении беременности и возможностях роддомов, повышении уровня репродуктивной грамотности, особенностях ухода за ребенком.

Конгресс помог рассеять страхи и сомнения будущих мам и пап, предоставив актуальную информацию от разных экспертов в сфере материнства и детства.

Среди спикеров конгресса были главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь Савочкина Юлия Владимировна; депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Старовойтов Александр Геннадьевич; начальник отдела по охране материнства и детства управления здравоохранения Могилевского облисполкома Купченко Виктория Алексеевна; врач акушер-гинеколог УЗ «5-я городская клиническая больница», аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО Мардас Диана Михайловна и др.

- Спокойное, доверительное общение между врачом и пациентом — то, чего не хватает в обычной жизни. Когда у женщины схватки, когда тянет поясницу, а у врача в это время еще две пациентки рожают, тут не до обсуждений. Этот конгресс — способ показать, что у обеих сторон — человеческие лица. И потому важно проводить его в регионе, где будущие мамы могут спокойно поговорить со всеми специалистами, в том числе с теми, кто будет их наблюдать, — подчеркнул акушер-гинеколог, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Геннадьевич Старовойтов.

Организаторы отметили, что информации о беременности, родах, уходе за детьми и их воспитании много. Ее дают и в женских консультациях, и в родильных домах. Но это как раз тот случай, когда ее много не бывает. Главное — правильный источник: квалифицированные специалисты, которых и приглашают на конгрессы.

Задать врачам волнующие вопросы в Могилеве пришли более 350 человек — мам и пап, состоявшихся и будущих. Причем мужчин было примерно четверть от всех слушателей.

- Интерес отцов к беременности, родам настолько высок, что мы весной планируем запустить проект «Папа Pro, — сказали организаторов конгресса. По их словам, у мужчин иной взгляд на роды, на воспитание ребенка и множество вопросов, которые следует обсудить более полно.

Республиканский конгресс «Мама Pro» уже проходил в Минске, а теперь он поедет в регионы, отметили организаторы. У проекта несколько целей. Главная — дать всю необходимую информацию в спокойной, почти домашней обстановке. Участники конгресса сделали акцент на том, что здоровье ребенка напрямую зависит от матери. А ее здоровье и спокойствие — во многом от мужа. Это и стало красной нитью лекций и мастер-классов, на которых обсуждали все: от важности планирования беременности и обследования пары еще до появления на свет младенца.

Во время конгресса участники побывали на таких интересных и познавательных мастер-классах как «Вредные и полезные детские игрушки», «Грудное вскармливание в удовольствие», «Восстановление после родов: быстро, эффективно, грамотно» от Семейной Академии Здоровья при поддержке компании Volkswagen в Беларуси, а также приняли участие в интерактивной игре для пап от компании «Бабушкина крынка» и в квесте для родителей от компании «БелЭмса». Как уберечь детей от простуд, соблюдать гигиену малыша, делать массаж и гимнастику ребенку – все это и многое другое узнали те, кто пришел на конгресс.

Список тем и спикеров, к слову, подбирался исходя из запросов женщин и врачей. «Мамы не должны бояться задавать врачу волнующие ее вопросы, — подчеркивали организаторы. — Они должны доверять врачу, видеть в нем друга, слушать и слышать его. Это касается и отцов».

9 декабря г. Могилев принял эстафету проекта «Мама читает». Каждый, кто принял участие в конгрессе, мог принести книгу на тему материнства и детства. Сбор книг будет продолжаться и после конгресса. Все книги будут переданы в роддома г. Могилева. Особенно актуально это мамам, которые лежат в отделении патологии беременных или вместе с малышами в отделениях реабилитации детей, рожденных раньше срока.

А 10 декабря более 100 будущих мам и пап приняли участие в Дне открытых дверей в УЗ «Могилевская больница №1», где они познакомились с условиями, в которых им предстоит встретиться со своим малышом уже совсем скоро. В сопровождении специалистов учреждения будущие родители посетили предродовые палаты, родильные залы, операционные, послеродовые палаты.

Важно, чтобы беременная женщина или молодая мама не искали ответы на свои вопросы на просторах интернета, а был налажен конструктивный контакт между врачами и пациентами. Ведь каждый случай – индивидуален. И кто как не ваш врач будет его знать.

Вскоре «Mama Pro» будут встречать и в других областных городах Беларуси – следите за новостями!