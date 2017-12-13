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Эстонец пытался сбежать от польских пограничников, по попал в руки белорусских
14.12.2017 15:58 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 13 декабря белорусские пограничники задержали иностранца. Оказалось, у 45-летнего эстонца возникли проблемы с прохождением польской границы — и он побежал в сторону Беларуси. Об этом
Автостопом эстонец добрался до польского пункта пропуска «Бобровники» из Швеции, где отбывал наказание за мелкое хулиганство.
«Судя по багажу „туриста“, времени на сборы практически не было: с собой он взял только солидную сумму денег в различных валютах, а также стограммовый слиток золота», — рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.
При оформлении иностранца польские пограничники выяснили, что тот в розыске. Из опасений за свою свободу мужчина не стал дожидаться дальнейших действий и сбежал через границу.
Но вскоре его задержал на своей стороне белорусский погранотряд. Судя по записям с камер наблюдения, беглец смирился со своей участью и подчинился указаниям сотрудника.
За нарушение границы в отношении иностранца начат административный процесс.
«Устанавливается личность задержанного, документы которого остались в Польше, и проводится проверка его причастности к другим правонарушениям», — рассказали в ГПК.
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При себе у "туриста" была солидная сумма валюты и 100-граммовый слиток золота. Оказалось, мужчина в розыске.
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