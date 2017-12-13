Новая световая фотозона появится в Молодечно накануне Нового года

Совсем скоро территория возле Дворца культуры в Молодечно преобразится: здесь появятся еще двадцать новых световых конструкций и фотозона. Об этом сообщает издание Млын.by.



Фото взято с сайта: mlyn.by

Всего в этом году возле Дворца культуры установят 12 световых фигур в виде танцевальных пар, три большие фигуры-подарки и 5 огромных шаров. Об этом рассказала начальник художественно-оформительского отдела дворца Ольга Спиридонова.

– Подсветки на праздничных композициях еще нет, – говорит Ольга Спиридонова. – Некоторые подключаем пока только в тестовом режиме. Вся новогодняя иллюминация у Дворца культуры включится в ближайшие дни.

По словам собеседницы, в этом году недалеко от входа появится новая новогодняя фотозона.

– Жители и гости нашего города смогут в этой фотозоне бесплатно сфотографироваться, сидя на световых санях, запряженных оленями, на фоне музыкальной лиры и «горящих» деревьев, – отметила начальник художественно-оформительского отдела.

Преобразится к Новому году и амфитеатр в парке города, добавили в ДК. Как именно, пока остается в секрете.

– Пусть это станет для горожан приятным сюрпризом к Новому году, – сказала Ольга Спиридонова.